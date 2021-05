USA budú čeliť veľmi vážnej situácii, KĽDR reaguje na výroky prezidenta Bidena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v nedeľu varovala, že Spojené štáty budú čeliť „veľmi vážnej situácii“, pretože prezident Joe Biden označil Severokórejčanov za bezpečnostnú hrozbu a naznačil pokračovanie v nepriateľskej politike proti tejto krajine.Biden minulý týždeň v prejave pred Kongresom označil severokórejský a iránsky jadrový program za „vážne ohrozenie“ americkej a svetovej bezpečnosti a uviedol, že pri riešení týchto problémov bude spolupracovať so spojencami.„Jeho vyhlásenie jasne odráža zámer pokračovať v presadzovaní nepriateľskej politiky voči KĽDR, ako to robia USA už viac ako pol storočia,“ uviedol vo vyhlásení vysoký predstaviteľ severokórejského ministerstva zahraničia Kwon Jong Gun. Nešpecifikoval, aké kroky podnikne Severná Kórea, no jeho vyhlásenie je možné považovať ako snahu vyvinúť tlak na Bidenovu administratívu pri formovaní jej severokórejskej politiky.