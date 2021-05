Rozumní politici by sa nemali riadiť prieskumami, rast vládnych strán môže ovplyvniť aj Matovič

Priestor pre rast vládnych strán

Voliči OĽaNO sa môžu vrátiť

Prieskumy ako pritiahnutie divákov

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Politici by sa nemali riadiť prieskumami verejnej mienky, pretože zodpovedný prístup v politike je „alfou a omegou“ dobrého spravovania vecí verejných. Pre agentúru SITA to povedal politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.Reagoval tak na výsledky prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý pre televíziu Joj urobila od 24. do 28. apríla na reprezentatívnej vzorke 1 091 respondentov. Voľby by podľa prieskumu vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 24,4 percenta hlasov.Štefančík podotkol, že prieskumy môžu naznačovať istý trend, správni a rozumní politici by sa však nimi riadiť nemali. Rast politickej strany v priebežných meraniach verejnej mienky podľa neho závisí od momentálnych nálad voličov a tie sa aktuálne odrážajú od vplyvu protipandemických opatrení. „Ak sa opatrenia budú zmierňovať, ak sa bude viac ľudí očkovať, ak vakcíny zaberú a Igor Matovič OĽaNO ) nebude dávať najavo svoju výnimočnosť, vytvorí sa priestor pre rast vládnych strán,“ myslí si politológ.Poukázal tiež na to, že voliči krajnej pravice si našli nový objekt záujmu v podobe politickej strany Republika. V prieskume dosiahla strana europoslanca a bývalého člena strany Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) Milana Uhríka 3,3 percenta, pričom ĽSNS získala 3 percentá. Po prípadnom uväznení Mariana Kotlebu môže strana Republika podľa Štefančíka ešte preferenčne rásť.Vládnemu hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) odovzdalo v prieskume svoj hlas 11,8 percenta voličov a obsadilo tak druhé miesto. Štefančík uviedol, že bude závisieť v prvom rade od správania a konania šéfa strany OĽaNO Igora Matoviča, či sa strana udrží na dvojcifernom čísle. „Ak sa Matovič stiahne do úzadia, nechá viac priestoru premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), nebude zbytočne vyvolávať konflikty a vláda sa tak bude môcť sústrediť na svoju prácu, viem si predstaviť, že niektorí voliči sa časom k OĽaNO vrátia,“ konštatoval.Prieskum pre televíziu Joj zisťoval aj dôveryhodnosť vlády. Z jeho výsledkov vyplýva, že kabinetu dôveruje 33,7 percenta účastníkov prieskumu, kým nedôveru mu prejavilo 50 percent a 16,3 percenta opýtaných nevedelo na túto otázku odpovedať. Politológ však výsledky prieskumov o dôveryhodnosti vlády vníma ako nezmysel, ktorý slúži len „na pritiahnutie divákov k televíznym obrazovkám či k internetovým portálom“.Vysvetlil, že výpovedná hodnota týchto prieskumov je minimálna, keďže dôvera voličov k politikom sa odvíja od ich popularity. „Ak politik robí nepopulárne opatrenia, klesá mu aj dôvera. Naopak, keď sa rozhadzujú peniaze z helikoptéry, stúpa popularita a s ňou aj dôvera. Problém je v tom, že dobrý politik by nemal robiť populárne opatrenia, ale správne opatrenia a tie následne urobiť populárnymi,“ objasnil Štefančík. Zároveň poznamenal, že v období každej vážnej krízy robí dobrá vláda ťažké a tvrdé opatrenia, a preto sa stáva nepopulárna a nedôveryhodná.