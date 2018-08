USA deportovali do Nemecka bývalého nacistického dozorcu

Jakiw Palij, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. augusta (TASR) - Bývalého dozorcu nacistického koncentračného tábora deportovali v utorok ráno zo Spojených štátov do Nemecka, oznámil vo vyhlásení Biely dom. K deportácii 95-ročného Jakiwa Palija došlo až 14 rokov po tom, ako jeho vyhostenie z USA nariadil americký sudca, priblížila agentúra AP.Palij po druhej svetovej vojne tajil svoju nacistickú minulosť a tvrdil, že bol počas vojny roľníkom a robotníkom v továrni. Podarilo sa mu tak získať americké víza a neskôr v roku 1957 i občianstvo.V USA následne žil mnoho rokov, až kým zhruba pred tromi desaťročiami vyšetrovatelia neobjavili jeho meno v zozname zamestnancov nacistických táborov a jeden z jeho vtedajších bývalých kolegov neprezradil, že žije "niekde v Amerike".Palij v roku 1993 vyšetrovateľom z ministerstva spravodlivosti povedal, že ak by bol svojho času hovoril pravdu, víza by nikdy nedostal.dodal vtedy.Sudca mu v roku 2003 odobral občianstvo za "účasť na činoch zameraných proti židovským civilistom", ktorých sa dopustil ako dozorca vo vyhladzovacom tábore Trawniki, kde pracoval v roku 1943. O rok neskôr nariadil sudca i jeho deportáciu z USA. Palij sa k práci v tábore priznal, poprel však, že by bol spáchal akékoľvek vojnové zločiny.Palija, ktorý sa narodil na území prislúchajúcom vtedajšiemu Poľsku a dnešnej Ukrajine, však následne odmietli prijať Nemecko, Poľsko i Ukrajina a on naďalej ostával žiť vo svojom dome v newyorskej štvrti Queens s manželkou Mariou (86). Proti jeho prítomnosti odvtedy často protestovala miestna židovská komunita.K jeho deportácii, za ktorú sa zasadzovali newyorskí kongresmani, došlo po týždňoch diplomatických rokovaní, ktoré podľa Bieleho domu predstavovali jednu z priorít amerického prezidenta Donalda Trumpa.Nemecké ministerstvá vnútra ani spravodlivosti, ba ani úrad kancelárky Angely Merkelovej sa doposiaľ nevyjadril k tomu, čo presne sa v Nemecku s Palijom stane. Prokuratúra však už v minulosti uviedla, že voči nemu zrejme neexistuje dostatok dôkazov na to, aby ho súdili za spáchanie vojnových zločinov.Ide o prvú deportáciu osoby spätej z nacistickým režimom zo Spojených štátov od roku 2009, keď USA do Nemecka vydali bývalého dozorcu v nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor Johna Demjanjuka. Toho následne krajinský súd v Mníchove odsúdil na päťročný trest väzenia za spoluúčasť na vražde vyše 28.000 obetí holokaustu. Proti tomuto verdiktu sa však odvolala prokuratúra i obhajoba. Demjanjuk zomrel vo veku 91 rokov, kým čakal na rozhodnutie o odvolaní.