Britský rozpočet sa vrátil k prebytku, mal najlepší júl za 18 rokov

Londýn 21. augusta (TASR) - Británia zaznamenala minulý mesiac návrat do rozpočtového prebytku. Ten zároveň dosiahol najvyššiu hodnotu za daný mesiac za takmer dve desaťročia. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad.Rozpočtový prebytok dosiahol 2 miliardy libier (2,24 miliardy eur). V porovnaní s júlom minulého roka sa tak prebytok zvýšil na dvojnásobok. Je to zároveň najvyšší rozpočtový prebytok Británie za mesiac júl za posledných 18 rokov.Verejný dlh dosiahol ku koncu júla 1,77 bilióna libier. To predstavuje 84,3 % hrubého domáceho produktu.Za súčasný fiškálny rok, ktorý sa začal v apríli, zaznamenala Británia rozpočtový deficit na úrovni 12,8 miliardy libier. To je o 8,5 miliardy libier menej než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka. Je to zároveň najnižšia hodnota rozpočtového deficitu za dané obdobie za posledných 16 rokov.(1 EUR = 0,89478 GBP)