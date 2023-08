USA experimentujú na Ukrajine v tajných laboratóriách s článkonožcami a hantavírusmi, straší ruské ministerstvo obrany

Pokusy v tajných laboratóriách

Budúce pandémie

Cieľom sú Rusi

16.8.2023 (SITA.sk) - Do pestrej palety ruských dezinformácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine pribudol k nacistom, ruskej sebaobrane či genocíde v Donbase ďalší cenný „úlovok“. Ruské ministerstvo najnovšie straší obyvateľov článkonožcami a hantavírusmi z Ukrajiny.Píše o tom ruská agentúra Interfax s odvolaním sa na veliteľa síl radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Ruskej federácie Igora Kirilova.Podľa ruského ministerstva obrany Spojené štáty na Ukrajine pri vývoji biologických zbraní experimentujú v tajných laboratóriách s článkonožcami, hantavírusmi a krymsko-konžskou hemoragickou horúčkou.„Zástupcovia inštitútu (infekčných chorôb americkej armády, pozn.) aktívne viedli na Ukrajine projekty pod krycími názvami UP-1 a UP-8. V rámci týchto projektov sa skúmala možnosť využitia článkonožcov na šírenie (baktérií) rickettsie, vírusu kliešťovej encefalitídy, ale aj pôvodcov konžsko-krymskej hemoragickej horúčky a hantavírusov,“ povedal Kirilov.Nie je to prvý raz, čo Kirilov urobil takéto vyhlásenia. V marci minulého roka tvrdil, že projekt UP-1 na štúdium rickettsie a vírusu kliešťovej encefalitídy u článkonožcov funguje na severozápade Ukrajiny. Vlani v júli zasa Kirilov rozprával o krymsko-konžskej hemoragickej horúčke s tým, že Nemecko údajne vykonalo na Ukrajine „skríning citlivosti miestneho obyvateľstva na krymsko-konžskú horúčku s cieľom odhaliť nové regionálne genotypy vírusu“.„Projekty rezortu armády USA sú zamerané predovšetkým na štúdium potenciálnych pôvodcov biologických zbraní - antraxu, tularémie, koronavírusov, ako aj patogénov ekonomicky významných infekcií - patogénnej vtáčej chrípky, afrického moru ošípaných,“ uviedol Kirilov, ktorý v minulosti tvrdil, že USA počas projektu UP-2 údajne zaviedli systém diaľkového monitorovania výskytu tularémie a antraxu na „ukrajinských bioobjektoch“.„Je tu jasný trend... Z patogénov, ktoré spadajú do oblasti záujmu Pentagonu , napríklad COVID-19 , vtáčia chrípka, africký mor ošípaných, sa v budúcnosti stanú pandémie a americké farmaceutické spoločnosti z nich budú profitovať,“ povedal Kirilov.Taktiež povedal, že ruská armáda má spravodajské informácie, že globálny systém biologického dohľadu Pentagonu sa používa na zber patogénov.„Dokumenty získané počas špeciálnej vojenskej operácie svedčia o tom, že táto inštitúcia sa priamo podieľa na zbere nebezpečných patogénov v rôznych regiónoch sveta, testovaní neregistrovaných liekov, ako aj na realizácii programov dvojakého použitia, ktoré si objednalo americké ministerstvo obrany,“ povedal Kirilov.Poznamenal, že vypuknutie eboly v rokoch 2014 - 2016 v afrických štátoch Uganda, Keňa, Guinea a Libéria bolo spôsobené výrazným zvýšením prítomnosti zamestnancov amerického armádneho ústavu infekčných chorôb v týchto krajinách.V súvislosti s údajnými biologickými laboratóriami na Ukrajine Kirilov poznamenal, že sú na 14 miestach po celej Ukrajine. Aby nebolo ruských dezinformácií málo, podľa Moskvy v týchto zariadeniach Američania vyvíjajú biologický materiál, ktorý by bol schopný zacieliť na rôzne etnické skupiny, a teda len na samotných Rusov.