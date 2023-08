SaS odsúdila vyjadrenia Szijjártóa o zadržaní Gašpara, Orbánov režim sa vraj snaží ovplyvňovať voľby (video)

Nechceme maďarský režim

Vlastnia 14 slovenských nehnuteľností

Orbán škodí dobrým vzťahom

16.8.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa vymedzuje voči vyjadreniam maďarského ministra zahraničných vecí Petera Szijjártóa , v ktorých sa zastával obvineného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara Liberáli požadujú aj predvolanie maďarského veľvyslanca. Podľa SaS je úsilie režimu Viktora Orbána o ovplyvňovanie volieb na Slovensku očividné.„Minister Péter Szijjártó sa vyjadril, že po celom svete prebieha hon na politikov, ktorí sú v opozícii voči medzinárodnému liberálnemu mainstreamu a statočne zastupujú národné záujmy. Je to za čiarou, odsudzujeme to a žiadame ministra zahraničných vecí, aby si predvolal maďarského veľvyslanca, ktorý musí vysvetliť a zdôvodniť toto konanie,“ povedal tímlíder Sasky pre zahraničné veci Juraj Droba Dodal, že na Slovensku nechceme režim, aký je nastolený v Maďarsku, ani sa nechceme vrátiť do čias potláčania ľudských práv a „verejného chválenia sa o tom, kto je priateľom s Vladimirom Putinom “.Maďarskú vládu kritizuje aj tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa , podľa ktorého prekračuje červené línie. „Maďarský režim je najskorumpovanejší režim v Európskej únii . Niet teda divu, že si hľadá cestičky k tým, ktorí u nás pestovali a rozvíjali korupčný systém ako taký. Viktor Orbán je v Európskej únii izolovaný, preto si chce nájsť nejakých partnerov,“ skonštatoval Krúpa.Poukázal tiež na rozširovanie portfólia firmy, ktorá má väzby na maďarskú vládu, pričom ide najmä o slovenské pamiatky. Ide o firmu z Dunajskej Stredy, pričom Investigatívne centrum Jána Kuciaka ešte v roku 2021 upozorňovalo, že táto firma má tesné väzby na vládu Viktora Orbána.Medzi konečných užívateľov výhod tejto slovenskej firmy patria niekoľkí vysokopostavení predstavitelia maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu.„Za necelé dva roky má v zbierke 14 slovenských nehnuteľností v hodnote približne 12 miliónov eur,“ vysvetľuje. Krúpa tiež apeluje na maďarského premiéra a jeho režim, aby sa nemiešali do slovenských záležitostí, a to najmä pred voľbami. „Nie je tu na to priestor, tak nech sa stará o seba a o vlastné problémy,“ vyjadril sa. Ábel Ravasz , ktorý kandiduje za stranu SaS, považuje za potrebné mať dobré vzťahy s naším južným susedom, je to podľa neho ako v záujme nášho štátu, tak aj maďarskej menšiny, ktorá žije na slovenskom území.„Viktor Orbán spolu s jeho vládou však robia všetko pre to, aby to tak nebolo. Opätovne zasahujú do volebnej kampane. Štandardne to robili ako podporu pre stranu SMK, súčasnú Alianciu, teraz podporili Smer, čo hovorí o tom, že vec naberá iný rozmer. Orbán sa cíti ako líder križiackej výpravy proti liberalizmu v Európe alebo dokonca na svete,“ vraví Ravasz. Je tiež toho názoru, že maďarské intervencie len burcujú napätie počas beztak napätej predvolebnej situácie.