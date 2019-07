USA formujú koalíciu na ochranu moreplavby pri brehoch Iránu a Jemenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. júla (TASR) - Spojené štáty chcú v najbližších týždňoch sformovať medzinárodnú koalíciu, ktorá má zaisťovať slobodu námornej plavby v strategicky významných vodách pri brehoch Iránu a Jemenu. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.uviedol v utorok generál Joseph Dunford, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA.Toto oznámenie prichádza v čase eskalácie napätia vo vzťahoch medzi USA a Iránom, vyvolanej aj sériou útokov na ropné tankery v oblasti Perzského zálivu. Tieto útoky Washington pripisuje Teheránu, ktorý to však odmieta.Generál Dunford vyjadril presvedčenie, že v najbližších týždňoch sa ukáže, ktoré krajiny majú politickú vôľu podporiť vznik medzinárodnej koalície na ochranu moreplavby pri brehoch Iránu a Jemenu.V ďalšej fáze by mali podľa Dunforda nasledovať priame konzultácie s armádami jednotlivých "ochotných" štátov o tom, ako konkrétne by sa do takejto koalície mohli zapojiť. Spojené štáty by podľa neho mohli zaisťovať vlajkové lode a potrebné informačné zázemie a monitoring, zatiaľ čo iné krajiny by mohli zaisťovať hliadkovanie a eskorty komerčných lodí plaviacich sa v oblasti. Sprievod by mali zaisťovať krajiny, pod vlajkou ktorých sa bude konkrétna loď plaviť.Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo v júni vyjadril nádej, že by sa do takejto koalície mohlo zapojiť viac ako 20 krajín vrátane Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie, píše agentúra AFP.Irán sa dlhodobo vyhráža uzavretím Hormuzského prielivu, cez ktorý sa preváža jedna pätina svetovej produkcie ropy.