V priemyselnom parku Levice - Géňa pribúdajú nové výrobné haly

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 10. júla (TASR) – V areáli priemyselného parku Levice – Géňa pribúdajú nové výrobné haly. Začiatkom júna otvorila nový výrobný závod japonská spoločnosť Kasai Slovakia, v máji sa začala výstavba novej haly spoločnosti ZF Slovakia, a.s. Levice. Novú výrobnú halu plánuje v priemyselnom parku postaviť aj spoločnosť Oppermann Industrial Webbing.Výstavba výrobného závodu spoločnosti Kasai Slovakia sa začala koncom roka 2017. Nový závod vyrástol na pozemku s výmerou 26.250 štvorcových metrov (m2), z toho zastavaná plocha predstavuje 7000 m2. Výrobca plastových komponentov do interiérov automobilov pre závod Jaguar Land Rover plánuje vytvoriť v trojzmennej prevádzke zhruba 100 pracovných miest.Nové skladovacie a logistické centrum spoločnosti ZF Slovakia, ktorého výstavba sa začala v máji tohto roka, je súčasťou väčšieho projektu rozširovania výroby v ZF Slovakia v Leviciach. V rámci projektu plánuje producent tlmičov, guľových vodiacich kĺbov a stabilizátorov pre prednú nápravu osobných automobilov vytvoriť niekoľko stoviek nových pracovných miest. Aktuálne pracuje v levickom závode ZF vyše 1600 zamestnancov. Celkové náklady na realizáciu nového centra by mali dosiahnuť 5 miliónov eur. V novej výrobnej hale by malo vzniknúť 60 pracovných miest.Zámer postaviť v priemyselnom parku novú výrobnú halu ohlásila aj spoločnosť Oppermann Industrial Webbing. Firma v súčasnosti prevádzkuje svoju výrobu v areáli bývalej textilky. Po dostavbe haly plánuje prevádzku presťahovať do novopostaveného objektu. Výstavbu plánuje rozbehnúť na jar budúceho roka, ukončená by mala byť na jeseň 2021. Celkové náklady sú vyčíslené na 5,6 milióna eur. Realizáciou projektu nedôjde k vytvoreniu nových pracovných miest, spoločnosť sa plánuje presídliť do nového objektu pri zachovaní súčasných pracovných miest. V súčasnosti v prevádzke pracuje 80 zamestnancov v troch zmenách. Spoločnosť sa orientuje na tkanie a veľkoobchodný predaj priemyselne využívaných textilných výrobkov.V priemyselnom parku Levice – Géňa pôsobí v súčasnosti na ploche zhruba 65 hektárov 16 investorov zo Slovenska, z Nemecka, Talianska, Švédska, Rakúska, Holandska, Japonska, Francúzska a Anglicka, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu. Zameranie ich výroby je rôznorodé, od výroby svietidiel, cukroviniek, kozmetiky, obalových materiálov, priemyselných filtrov a filtrov do klimatizačných jednotiek, hliníkových profilov, automobilových interiérových komponentov až po strojársku výrobu, výrobu tepla a elektrickej energie či skladové a logistické centrá.