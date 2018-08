USA neinvestujú 200 miliónov do stabilizačných projektov v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodla neinvestovať 200 miliónov dolárov do stabilizačných projektov, ktoré sa majú realizovať v Sýrii. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Nemenovaní americkí predstavitelia uviedli, že Trumpova administratíva upovedomila Kongres, že približne 200 miliónov dolárov, ktoré boli určené na rôzne stabilizačné programy v Sýrii, investuje do iných projektov.Toto rozhodnutie podľa Trumpovej administratívy viac ako vykompenzuje prísľub koaličných partnerov zvýšiť svoje investície v tejto časti sveta o 300 miliónov dolárov. Súčasťou tejto sumy je aj 100 miliónov dolárov určených na stabilizačné projekty v oblastiach v minulosti ovládaných tzv. Islamským štátom (IS), ktoré Sýrii venovala Saudská Arábia.Podľa AP však rozhodnutie neinvestovať v Sýrii svedčí o úsilí Trumpovej administratívy napĺňať prezidentovu výzvu na ukončenie americkej angažovanosti v tejto krajine.