V Česku prepustili Alžírčana, ktorý je obvinený zo znásilnenia

Ilustračná snímka.

Praha 17. augusta (TASR) - Mestský súd v Prahe prepustil vo štvrtok z väzby jedného zo šiestich Alžírčanov, ktorých pražská polícia v apríli zadržala a obvinila z hromadného znásilnenia turistky z Írska v jednom z hotelov v metropole. Obvinený zložil kauciu 600.000 korún. Súd mu povolil vycestovať, informoval v piatok spravodajský server Novinky.cz.Súd rozhodol už minulý týždeň o tom, že kaucia je v tomto prípade prípustná, a odvtedy čakal, či obvinený peniaze zloží. Teraz vo štvrtok uznesením potvrdil, že sú splnené záruky, a poslal do väznice v Ruzyni príkaz na okamžité prepustenie 21-ročného Alžírčana.Mestský súd rozhodoval ako odvolacia inštancia. Prípad dostal sudca na stôl po tom, ako Obvodný súd pre Prahu 5 odmietol skorší návrh obhajoby na prepustenie so zárukou 500.000 korún. Obvinený podal sťažnosť, ktorú nadriadený súd teraz uznal, kauciu ale zvýšil na 600.000 korún.Obvinení muži sú vo veku 19-23 rokov. Podľa informácií Noviniek nemusel Alžírčan zložiť sľub, že neopustí Česko. Súd dokonca odporučil, aby odcestoval do rodnej krajiny, kde bude v starostlivosti a hlavne pod dohľadom rodičov. Významnú úlohu zohral fakt, že prepustený Alžírčan je jediný zo šestice obvinených, ktorého žena pri vyšetrovaní nespoznala.zdôvodnil súd svoje rozhodnutie.dodal súd.Či súd rozhoduje o návrhoch na prepustenie ďalších obvinených, hovorkyňa súdu neuviedla. Advokátka Alžírčana Eva Benešová nie je momentálne k zastihnutiu, podľa jej kolegyne z advokátskej kancelárie je mimo ČR.Kriminalisti v prípade, ktorý sa odohral v noci z 1. na 2. apríla, vyšetrujú podozrenie zo sexuálneho násilia ohlásené 35-ročnou ženou z Írska. Po prílete do Prahy a ubytovaní sa v hoteli zamierila s priateľmi do nočného klubu, kde sa zoznámila s dvoma Alžírčanmi. Jeden z nich sa jej páčil a okrem popíjania alkoholu došlo podľa jej výpovede na polícii medzi oboma tiež na bozky.Celá partia odišla z podniku opitá okolo pol šiestej ráno. Írka pozvala Alžírčana k sebe do hotela, ten ale odmietol a naopak ju vzal do svojho apartmánu v inom pražskom hoteli. Žena polícii povedala, že s ním mala najprv dobrovoľne pohlavný styk, neskôr v ňom ale nechcela, na čo podľa policajného obvinenia muž reagoval agresívne. Potom sa krátko pobili a muž z miestnosti odišiel. Než sa žena stihla obliecť, vrátil sa s ďalšími piatimi priateľmi, s ktorými cestoval po Európe, a začali Írku spoločne znásilňovať.Cudzinka ohlásila násilie na recepcii hotela, odkiaľ bola privolaná policajná hliadka, ktorej ale nechceli muži otvoriť. Situáciu vyriešila až zásahová jednotka, ktorá vyrazila dvere apartmánu baranidlom a podozrivých zadržala.Alžírčania tvrdenia o znásilnení odmietajú, dvaja z nich iba pripustili, že s Írkou súložili, bolo to ale podľa nich dobrovoľné.Šestici Alžírčanov hrozia dva až desať rokov väzenia.