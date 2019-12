USA nepodporujú doplnenie Odvolacieho orgánu WTO

Na ilustračnej delegáti kráčajú pred sídlom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 9. decembra (TASR) - Osud Odvolacieho orgánu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa prakticky spečatil. Ako uviedli zástupcovia WTO, Američania totiž v pondelok oznámili, že nepodporujú návrh na jeho pokračovanie.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už vyše dva roky blokuje menovanie sudcov do sedemčlenného Odvolacieho orgánu WTO, ktorý rozhoduje o obchodných sporoch. Washington tvrdí, že Odvolací orgán WTO prekračuje svoje právomoci a podľa Trumpa "Na to, aby mohol fungovať, potrebuje Odvolací orgán WTO minimálne troch sudcov. Dvom z nich však v utorok (10. 12.) vyprší mandát. A v dôsledku americkej blokovacej stratégie ich nemá kto nahradiť.Ďalší pokus o dohodu urobili predstavitelia jednotlivých krajín v pondelok. Americký veľvyslanec pri WTO Dennis Shea však oznámil, že ostatné členské štáty nereagovali na obavy Washingtonu "z prekračovania právomocí a nerešpektovania pravidiel WTO týmto orgánom". Najväčšiu nespokojnosť vyvolal v USA svojimi rozhodnutiami, ktorými fakticky zviazal Američanom ruky pri riešení sporov s Čínou.Následne Shea dodal, že Spojené štáty nepodporujú návrh na začatie doplňovania uvoľnených pozícií Odvolacieho orgánu WTO. Ako následne uviedol zástupca jednej z ázijských krajín pre agentúru Reuters,Veľvyslanec EÚ pri WTO Joao Aguiar Machado dodal, že vina leží jednoznačne na USA.povedal Machado. Podľa nehoZároveň povedal, že EÚ bude aj naďalej podporovať úsilie na odblokovanie menovania sudcov do Odvolacieho orgánu WTO, pričom súbežne bude pracovať na vlastných núdzových riešeniach.