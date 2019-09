USA nepovolia vstup odsúdenému politikovi Dragneovi a jeho deťom

Livio Dragnea, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. septembra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok informovalo, že sa rozhodlo zakázať vstup do USA vplyvnému rumunskému politikovi Liviovi Dragneovi, ktorého v jeho vlasti odsúdili za korupciu. Rezort diplomacie vo vyhlásení, z ktorého citujú svetové agentúry AP a AFP, tiež uviedol, že zákaz vstupu platí okrem Dragneu i pre jeho dve deti.Opatrenie podľa ministerstva. Rezort vo svojom vyhlásení dodal, že USA sú povinné blokovať vstup na svoje územie akýmkoľvek zahraničným predstaviteľom zapleteným do korupčných deliktov a tiež ich najbližším príbuzným, píše agentúra Reuters. Dodáva, že zástupcovia Dragneu či jeho rodiny sa dosiaľ k správe nevyjadrili.Dragneu (56) odsúdili vlani v júni na tri a pol roka väzenia za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Proti rozsudku sa odvolal. Najvyšší súd však jeho odvolanie v máji zamietol a odobril rozhodnutie súdu nižšej inštancie.Politik následne nastúpil na výkon trestu a na poste predsedu vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD) ho nahradila rumunská premiérka Viorica Dancilaová.Agentúra AP pripomína, že až do svojho májového odsúdenia a následného uväznenia bol Dragnea považovaný za najvplyvnejšieho rumunského politika, hoci sa pre svoje predošlé usvedčenie z podvodu, ktorého sa mal dopustiť ešte v súvislosti s referendom z roku 2012, nemohol stať premiérom.