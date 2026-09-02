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02. septembra 2026

USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe


Tagy: Civilné obete iránske útoky Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Pri amerických útokoch zahynulo podľa Iránu 11 ľudí, Teherán následne útočil na americké ciele v Jordánsku, Bahrajne a irackom Kurdistane.



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gettyimages 2264378768 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Pri amerických útokoch zahynulo podľa Iránu 11 ľudí, Teherán následne útočil na americké ciele v Jordánsku, Bahrajne a irackom Kurdistane.


Spojené štáty podnikli v utorok ďalšie údery na Irán, pri ktorých podľa iránskych úradov zahynulo najmenej 11 ľudí.

Teherán  odpovedal v stredu raketovými a dronovými útokmi na americké vojenské ciele vo viacerých krajinách Blízkeho východu a varoval Washington aj jeho spojencov pred „tvrdými“ následkami.

Mŕtvi na svadbe


Iránske médiá hlásili americké útoky na juhu krajiny pri Hormuzskom prielive, na ostrove v Perzskom zálive a na letisku v provincii Kermán.

V provincii Chúzestán zahynulo pri zásahoch troch miest sedem ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia.

Iránsky Červený polmesiac zároveň uviedol, že úlomky americkej rakety zasiahli dom v meste Kuhestak, kde sa konala svadba. Zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia.

Trumpova odveta


Americký prezident Donald Trump uviedol, že „rozsiahle a silné“ údery boli odvetou za iránsky pokus umiestniť míny v Hormuzskom prielive a za odpálenie rakiet na americkú základňu v Jordánsku.

Irán následne oznámil útoky balistickými raketami na dve americké základne v Jordánsku. Jordánska armáda uviedla, že zostrelila desať rakiet a ďalšie tri dopadli do odľahlých oblastí.

Rakety a drony zaznamenali aj v Kuvajte a poplach pred vzdušným útokom zaznel v Bahrajne, kde Irán podľa vlastných tvrdení zaútočil dronmi na základňu amerických síl.

Revolučné gardy hlásili aj raketové a dronové údery na americké základne v irackom Kurdistane.

Agresívna americká armáda


Hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí varoval, že Washington „bude svoje nové útoky ľutovať“ a že „agresorov čaká tvrdý trest“.

Vojenské velenie islamskej republiky zároveň pohrozilo štátom podporujúcim Washington.

„Každá krajina, ktorá bude spolupracovať s agresívnou americkou armádou, bude čeliť tvrdším, rozsiahlejším a ničivejším odpovediam,“ vyhlásil jeho hovorca Ebráhím Zolfaghárí.

Návrat k dohode


Iránsky prezident Masúd Pezeškján napriek eskalácii uviedol, že Teherán je pripravený reagovať na prípadný návrat Washingtonu k dohode o ukončení vojny.

Zároveň varoval, že obnovenie americkej „politiky nátlaku a hrozieb by mohlo zmariť cestu diplomacie“.

Šesť mesiacov po začiatku vojny zostáva Hormuzský prieliv zablokovaný Iránom, zatiaľ čo Spojené štáty pokračujú v námornej blokáde iránskych prístavov.

Nové útoky zasiahli aj komerčnú lodnú dopravu, keď v pondelok neznáme projektily poškodili dva tankery prepravujúce ropu.

 


Zdroj: SITA.sk - USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete iránske útoky Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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