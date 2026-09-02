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02. septembra 2026
USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe
Pri amerických útokoch zahynulo podľa Iránu 11 ľudí, Teherán následne útočil na americké ciele v Jordánsku, Bahrajne a irackom Kurdistane.
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2.9.2026 (SITA.sk) - Pri amerických útokoch zahynulo podľa Iránu 11 ľudí, Teherán následne útočil na americké ciele v Jordánsku, Bahrajne a irackom Kurdistane.
Spojené štáty podnikli v utorok ďalšie údery na Irán, pri ktorých podľa iránskych úradov zahynulo najmenej 11 ľudí.
Teherán odpovedal v stredu raketovými a dronovými útokmi na americké vojenské ciele vo viacerých krajinách Blízkeho východu a varoval Washington aj jeho spojencov pred „tvrdými“ následkami.
Iránske médiá hlásili americké útoky na juhu krajiny pri Hormuzskom prielive, na ostrove v Perzskom zálive a na letisku v provincii Kermán.
V provincii Chúzestán zahynulo pri zásahoch troch miest sedem ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia.
Iránsky Červený polmesiac zároveň uviedol, že úlomky americkej rakety zasiahli dom v meste Kuhestak, kde sa konala svadba. Zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že „rozsiahle a silné“ údery boli odvetou za iránsky pokus umiestniť míny v Hormuzskom prielive a za odpálenie rakiet na americkú základňu v Jordánsku.
Irán následne oznámil útoky balistickými raketami na dve americké základne v Jordánsku. Jordánska armáda uviedla, že zostrelila desať rakiet a ďalšie tri dopadli do odľahlých oblastí.
Rakety a drony zaznamenali aj v Kuvajte a poplach pred vzdušným útokom zaznel v Bahrajne, kde Irán podľa vlastných tvrdení zaútočil dronmi na základňu amerických síl.
Revolučné gardy hlásili aj raketové a dronové údery na americké základne v irackom Kurdistane.
Hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí varoval, že Washington „bude svoje nové útoky ľutovať“ a že „agresorov čaká tvrdý trest“.
Vojenské velenie islamskej republiky zároveň pohrozilo štátom podporujúcim Washington.
„Každá krajina, ktorá bude spolupracovať s agresívnou americkou armádou, bude čeliť tvrdším, rozsiahlejším a ničivejším odpovediam,“ vyhlásil jeho hovorca Ebráhím Zolfaghárí.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján napriek eskalácii uviedol, že Teherán je pripravený reagovať na prípadný návrat Washingtonu k dohode o ukončení vojny.
Zároveň varoval, že obnovenie americkej „politiky nátlaku a hrozieb by mohlo zmariť cestu diplomacie“.
Šesť mesiacov po začiatku vojny zostáva Hormuzský prieliv zablokovaný Iránom, zatiaľ čo Spojené štáty pokračujú v námornej blokáde iránskych prístavov.
Nové útoky zasiahli aj komerčnú lodnú dopravu, keď v pondelok neznáme projektily poškodili dva tankery prepravujúce ropu.
Zdroj: SITA.sk - USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty podnikli v utorok ďalšie údery na Irán, pri ktorých podľa iránskych úradov zahynulo najmenej 11 ľudí.
Teherán odpovedal v stredu raketovými a dronovými útokmi na americké vojenské ciele vo viacerých krajinách Blízkeho východu a varoval Washington aj jeho spojencov pred „tvrdými“ následkami.
Mŕtvi na svadbe
Iránske médiá hlásili americké útoky na juhu krajiny pri Hormuzskom prielive, na ostrove v Perzskom zálive a na letisku v provincii Kermán.
V provincii Chúzestán zahynulo pri zásahoch troch miest sedem ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia.
Iránsky Červený polmesiac zároveň uviedol, že úlomky americkej rakety zasiahli dom v meste Kuhestak, kde sa konala svadba. Zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia.
Trumpova odveta
Americký prezident Donald Trump uviedol, že „rozsiahle a silné“ údery boli odvetou za iránsky pokus umiestniť míny v Hormuzskom prielive a za odpálenie rakiet na americkú základňu v Jordánsku.
Irán následne oznámil útoky balistickými raketami na dve americké základne v Jordánsku. Jordánska armáda uviedla, že zostrelila desať rakiet a ďalšie tri dopadli do odľahlých oblastí.
Rakety a drony zaznamenali aj v Kuvajte a poplach pred vzdušným útokom zaznel v Bahrajne, kde Irán podľa vlastných tvrdení zaútočil dronmi na základňu amerických síl.
Revolučné gardy hlásili aj raketové a dronové údery na americké základne v irackom Kurdistane.
Agresívna americká armáda
Hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí varoval, že Washington „bude svoje nové útoky ľutovať“ a že „agresorov čaká tvrdý trest“.
Vojenské velenie islamskej republiky zároveň pohrozilo štátom podporujúcim Washington.
„Každá krajina, ktorá bude spolupracovať s agresívnou americkou armádou, bude čeliť tvrdším, rozsiahlejším a ničivejším odpovediam,“ vyhlásil jeho hovorca Ebráhím Zolfaghárí.
Návrat k dohode
Iránsky prezident Masúd Pezeškján napriek eskalácii uviedol, že Teherán je pripravený reagovať na prípadný návrat Washingtonu k dohode o ukončení vojny.
Zároveň varoval, že obnovenie americkej „politiky nátlaku a hrozieb by mohlo zmariť cestu diplomacie“.
Šesť mesiacov po začiatku vojny zostáva Hormuzský prieliv zablokovaný Iránom, zatiaľ čo Spojené štáty pokračujú v námornej blokáde iránskych prístavov.
Nové útoky zasiahli aj komerčnú lodnú dopravu, keď v pondelok neznáme projektily poškodili dva tankery prepravujúce ropu.
Zdroj: SITA.sk - USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
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