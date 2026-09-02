|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 2.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2026
Šéf americkej CIA vraj Moskve povedal, že čas nehrá v jej prospech. Putin následne zrušil stretnutie
John Ratcliffe údajne počas návštevy Moskvy upozornil, že vojenská a ekonomická pozícia Ruska sa zhoršuje a odkladanie dohody môže oslabiť jeho vyjednávaciu pozíciu. Ruský prezident
Zdieľať
2.9.2026 (SITA.sk) - John Ratcliffe údajne počas návštevy Moskvy upozornil, že vojenská a ekonomická pozícia Ruska sa zhoršuje a odkladanie dohody môže oslabiť jeho vyjednávaciu pozíciu.
Ruský prezident Vladimir Putin údajne zrušil plánované stretnutie s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom po tom, ako sa dozvedel o jeho kritickom hodnotení vojenskej a ekonomickej situácie Ruska. Informoval o tom web united24media.com s odvolaním sa na nezávislý ruský portál Agentstvo.
Ratcliffe pricestoval do Moskvy 25. augusta a stretol sa so šéfom ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom a riaditeľom Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandrom Bortnikovom. Cieľom nezvyčajnej návštevy na vysokej úrovni malo byť presvedčiť ruské vedenie, aby urýchlilo rokovania o dohode smerujúcej k ukončeniu vojny proti Ukrajine.
Americké spravodajské hodnotenie prezentované v Moskve podľa správy dospelo k záveru, že vojenská a ekonomická situácia Ruska sa postupne zhoršuje. Ďalšie odkladanie rokovaní by preto podľa neho mohlo viesť k tomu, že Kremeľ bude v budúcnosti vyjednávať zo slabšej pozície. Ratcliffe mal Bortnikovovi predložiť vlastné pochmúrne hodnotenie ruskej situácie.
Putin bol podľa Agentstva pôvodne pripravený stretnúť sa s riaditeľom CIA a vo svojom programe si na rozhovor vyhradil čas. Po tom, ako Kremeľ dostal informácie o obsahu Ratcliffových rokovaní s predstaviteľmi ruských tajných služieb, však údajne stretnutie zrušil.
Zdroj blízky ruskému vedeniu tvrdí, že posolstvo amerického predstaviteľa vyvolalo v Moskve nevôľu. „Jeho posolstvo vyznelo, akoby Zelenskyj už stál na Poklonnej hore a ďalekohľadom sa pozeral na Kremeľ. Každý chápe, že to tak nie je,“ uviedol zdroj.
Podľa neho mali ruskí predstavitelia pocit, že Ratcliffe vykresľuje postavenie Moskvy vo vojne podstatne horšie, než ho vníma samotný Kremeľ. Nie je pritom jasné, či Moskva jeho slová považovala za postoj celej administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa alebo za vlastné hodnotenie šéfa CIA.
Kremeľ verejne potvrdil, že Ratcliffe sa s Putinom nestretol. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov zároveň uviedol, že Putin dostal bezprostredne informácie o výsledkoch rokovaní amerického predstaviteľa. „Prezident Putin je, samozrejme, o všetkom bezodkladne informovaný,“ povedal Peskov.
Ratcliffe údajne Moskvu tiež upozornil, že ďalšia eskalácia vojny proti Ukrajine by mohla Trumpa priblížiť k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Išlo o prvú známu návštevu šéfa CIA v ruskej metropole od novembra 2021, keď tam niekoľko mesiacov pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu pricestoval William Burns.
Zdroj: SITA.sk - Šéf americkej CIA vraj Moskve povedal, že čas nehrá v jej prospech. Putin následne zrušil stretnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin údajne zrušil plánované stretnutie s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom po tom, ako sa dozvedel o jeho kritickom hodnotení vojenskej a ekonomickej situácie Ruska. Informoval o tom web united24media.com s odvolaním sa na nezávislý ruský portál Agentstvo.
Ratcliffe pricestoval do Moskvy 25. augusta a stretol sa so šéfom ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom a riaditeľom Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandrom Bortnikovom. Cieľom nezvyčajnej návštevy na vysokej úrovni malo byť presvedčiť ruské vedenie, aby urýchlilo rokovania o dohode smerujúcej k ukončeniu vojny proti Ukrajine.
Pochmúrne hodnotenie ruskej situácie
Americké spravodajské hodnotenie prezentované v Moskve podľa správy dospelo k záveru, že vojenská a ekonomická situácia Ruska sa postupne zhoršuje. Ďalšie odkladanie rokovaní by preto podľa neho mohlo viesť k tomu, že Kremeľ bude v budúcnosti vyjednávať zo slabšej pozície. Ratcliffe mal Bortnikovovi predložiť vlastné pochmúrne hodnotenie ruskej situácie.
Putin bol podľa Agentstva pôvodne pripravený stretnúť sa s riaditeľom CIA a vo svojom programe si na rozhovor vyhradil čas. Po tom, ako Kremeľ dostal informácie o obsahu Ratcliffových rokovaní s predstaviteľmi ruských tajných služieb, však údajne stretnutie zrušil.
Ratcliffe sa s Putinom nestretol
Zdroj blízky ruskému vedeniu tvrdí, že posolstvo amerického predstaviteľa vyvolalo v Moskve nevôľu. „Jeho posolstvo vyznelo, akoby Zelenskyj už stál na Poklonnej hore a ďalekohľadom sa pozeral na Kremeľ. Každý chápe, že to tak nie je,“ uviedol zdroj.
Podľa neho mali ruskí predstavitelia pocit, že Ratcliffe vykresľuje postavenie Moskvy vo vojne podstatne horšie, než ho vníma samotný Kremeľ. Nie je pritom jasné, či Moskva jeho slová považovala za postoj celej administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa alebo za vlastné hodnotenie šéfa CIA.
Kremeľ verejne potvrdil, že Ratcliffe sa s Putinom nestretol. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov zároveň uviedol, že Putin dostal bezprostredne informácie o výsledkoch rokovaní amerického predstaviteľa. „Prezident Putin je, samozrejme, o všetkom bezodkladne informovaný,“ povedal Peskov.
Ratcliffe údajne Moskvu tiež upozornil, že ďalšia eskalácia vojny proti Ukrajine by mohla Trumpa priblížiť k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Išlo o prvú známu návštevu šéfa CIA v ruskej metropole od novembra 2021, keď tam niekoľko mesiacov pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu pricestoval William Burns.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Šéf americkej CIA vraj Moskve povedal, že čas nehrá v jej prospech. Putin následne zrušil stretnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe
USA opäť zaútočili na Irán, Teherán uskutočnil odvetné údery na americké ciele na Blízkom východe
<< predchádzajúci článok
Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o participatívnom rozpočte, zapojiť sa dá na webe
Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o participatívnom rozpočte, zapojiť sa dá na webe