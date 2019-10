USA opustia kurdských spojencov v Sýrii a umožnia tureckú ofenzívue

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. októbra (TASR) - Biely dom v nedeľu vyhlásil, že americké sily sa stiahnu zo severovýchodnej Sýrie, aby uvoľnili cestu pre plánovanú tureckú ofenzívu. Spojené štáty týmto krokom definitívne opustia miestnych Kurdov, ktorí po boku Američanov roky bojovali proti extrémistom z Islamského štátu (IS), analyzuje agentúra AP.uviedli podľa agentúry AFP predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu večer washingtonského času.Toto vyhlásenie bude podľa AP pravdepodobne vnímané ako opustenie Kurdov, ktorí niesli najväčšie bremeno bojov v americkej kampani proti IS, zo strany Washingtonu.Danému kroku zo strany USA predchádzalo niekoľko mesiacov vyhrážok zo strany tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten opakovane avizoval, že vojensky zasiahne voči Kurdom na sýrskej strane hraníc, ktorých považuje za hrozbu pre Turecko.Americkí republikáni a demokrati v tejto súvislosti americkú administratívu svorne varovali, že umožnenie tureckej ofenzívy v danej oblasti by mohlo viesť k masakre miestnych Kurdov, čo by vyslalo veľmi negatívny signál ostatným spojencom USA na celom svete.Toto Trumpovo rozhodnutie odzrkadľuje podľa AP jeho odhodlanie stiahnuť americké sily zo Sýrie a Afganistanu a naplniť tak jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov v čase, keď doma čelí možnému impeachmentu (ústavnej žalobe). Konanie voči šéfovi Bieleho domu súvisí s jeho údajnou snahou o diskreditáciu Joea Bidena prostredníctvom vyšetrovania na Ukrajine.Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) ešte v sobotu avizovali, že na akúkoľvek tureckú inváziu odpovedia silou.uviedol vtedy na Twitteri hovorca SDF Mustafá Balí.Predstavitelia SDF v pondelok na rozhodnutie USA uvoľniť cestu pre tureckú ofenzívu reagovali tým, že takýto scenár vývoja povedie k opätovnému vzostupu IS v oblasti.