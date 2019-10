Radíme: Obrániť sa pred chrípkou pomôže dostatok vitamínov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - V chrípkovej sezóne možno podporiť obranyschopnosť organizmu u detí aj dospelých zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B–komplexu. "Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín," radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C, teda papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel či kapustu. Na posilnenie celkovej odolnosti organizmu sa odporúča udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii cvičením a každodenným pobytom na čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok spánku a otužovanie. "Obliekajte sa primerane počasiu," pripomínajú pracovníci ÚVZ.Proti chrípke sa možno chrániť aj očkovaním, ktoré je najúčinnejšou prevenciou proti tomuto ochoreniu. "Očkovanie proti chrípke odporúčame najmä rizikovým skupinám ľudí, ako sú seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a zdravotnícki pracovníci. V priebehu ochorenia sa u nich totiž môžu vyskytnúť komplikácie ako zápal priedušiek, zápal pľúc, zápal stredného ucha. Chrípka môže spôsobiť nielen ohrozenie zdravia, ale aj úmrtie," zdôraznil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Očkovanie proti chrípke zabezpečí podľa ÚVZ tvorbu ochranných protilátok proti vírusu chrípky ešte do času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa predpokladá v decembri. Dostatočná hladina ochranných protilátok sa v tele vytvorí asi po desiatich až 14 dňoch po očkovaní, ÚVZ preto odporúča dať sa zaočkovať v októbri alebo novembri s tým, že pred očkovaním by človek nemal pociťovať príznaky chrípky a prechladnutia. Vakcína chráni približne šesť mesiacov. Vzhľadom na to, že zloženie očkovacích látok proti chrípke sa každoročne mení, očkovanie proti tomuto ochoreniu je potrebné absolvovať každý rok.