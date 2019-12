USA plánuje obnoviť rozhovory s Talibanom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Afganistan Zalmaj Chalílzád v krátkom čase obnoví rozhovory s predstaviteľmi afganského militantného hnutia Taliban. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí.K obnoveniu rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Talibanom by malo dôjsť tri mesiace po tom, čo ich americký prezident Donald Trump neočakávane ukončil.Zalmaj Chalílzád odcestuje do Kataru, aby "", uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí.Americký prezident Donald Trump v septembri krátko pred naznačovanou možnou dohodou s Talibanom vyhlásil rozhovory, ktoré USA s týmto islamistickým hnutím viedli viac než rok, za "mŕtve". Bezprostredným dôvodom bol útok v Kábule, pri ktorom zahynul americký vojak. Taliban po prerušení rozhovorov so Spojenými štátmi viackrát vyjadril pripravenosť rokovania obnoviť.