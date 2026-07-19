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19. júla 2026
USA po smrti svojich vojakov udreli na Irán, Teherán zaútočil na americké základne v Kuvajte
Prímerie sa definitívne rozpadlo, boje sa sústreďujú aj okolo Hormuzského prielivu a obe strany hrozia ďalšou eskaláciou.
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19.7.2026 (SITA.sk) - Prímerie sa definitívne rozpadlo, boje sa sústreďujú aj okolo Hormuzského prielivu a obe strany hrozia ďalšou eskaláciou.
Spojené štáty v noci na nedeľu podnikli ďalšie letecké útoky na Irán, ktoré podľa centrálneho velenia americkej armády (CENTCOM) mali „rýchlo potrestať“ jednotky iránskych Revolučných gárd zodpovedné za piatkový útok v Jordánsku, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci.
Teherán krátko nato oznámil odvetné útoky na dve americké základne v Kuvajte a pokračovanie operácií proti americkým cieľom v regióne.
Iránska armáda uviedla, že bezpilotnými lietadlami zasiahla muničný sklad v tábore Udajrí a radarové i monitorovacie systémy protivzdušnej obrany Patriot na leteckej základni Alí al-Sálim v Kuvajte.
Zároveň oznámila nové útoky na americké ciele v Jordánsku a podľa štátnej televízie aj na základňu využívanú americkou armádou v Bahrajne.
Iránske agentúry Fars a Tasním zároveň informovali o amerických útokoch na prístav Sirík pri Hormuzskom prielive.
CENTCOM potvrdilo, že americké sily uskutočnili už ôsmu noc po sebe letecké údery na ciele v Iráne vrátane jednotiek, ktoré podľa Washingtonu stáli za útokom v Jordánsku.
Pri piatkovom útoku zahynuli dvaja americkí vojaci, ďalší zostáva nezvestný a celkový počet potvrdených obetí v radoch amerických ozbrojených síl od začiatku vojny 28. februára stúpol na 16.
Predbežná dohoda o ukončení vojny medzitým definitívne stroskotala a obe strany pokračujú v bojoch o strategický Hormuzský prieliv, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok ropy.
Iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí vo vyhlásení odvysielanom štátnou televíziou prisľúbil Američanom „nezabudnuteľnú lekciu“.
Jeho vojenský poradca Mohsen Rezáí varoval, že Teherán obnoví „plnohodnotné útočné operácie“, ak budú americké útoky pokračovať.
Veliteľ iránskej armády Alí Abdolláhí zároveň vyhlásil, že každá ďalšia americká agresia sa stretne s „rozhodnou a zničujúcou odpoveďou“.
Obavy z ďalšieho rozšírenia konfliktu rastú aj v Kuvajte. „Dopyt po vode a konzervovaných potravinách sa od dnešného rána zvýšil pre obavy z narušenia služieb a dodávateľských reťazcov,“ povedal obyvateľ Kuvajtu Hasan Raján.
Irán zároveň obvinil Spojené štáty z útokov na energetickú infraštruktúru a odsoľovacie zariadenia na juhu krajiny, ktoré podľa Teheránu prerušili dodávky pitnej vody do viacerých obcí.
Zdroj: SITA.sk - USA po smrti svojich vojakov udreli na Irán, Teherán zaútočil na americké základne v Kuvajte © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty v noci na nedeľu podnikli ďalšie letecké útoky na Irán, ktoré podľa centrálneho velenia americkej armády (CENTCOM) mali „rýchlo potrestať“ jednotky iránskych Revolučných gárd zodpovedné za piatkový útok v Jordánsku, pri ktorom zahynuli dvaja americkí vojaci.
Irán vracia úder
Teherán krátko nato oznámil odvetné útoky na dve americké základne v Kuvajte a pokračovanie operácií proti americkým cieľom v regióne.
Iránska armáda uviedla, že bezpilotnými lietadlami zasiahla muničný sklad v tábore Udajrí a radarové i monitorovacie systémy protivzdušnej obrany Patriot na leteckej základni Alí al-Sálim v Kuvajte.
Zároveň oznámila nové útoky na americké ciele v Jordánsku a podľa štátnej televízie aj na základňu využívanú americkou armádou v Bahrajne.
Iránske agentúry Fars a Tasním zároveň informovali o amerických útokoch na prístav Sirík pri Hormuzskom prielive.
Osem nocí útokov
CENTCOM potvrdilo, že americké sily uskutočnili už ôsmu noc po sebe letecké údery na ciele v Iráne vrátane jednotiek, ktoré podľa Washingtonu stáli za útokom v Jordánsku.
Pri piatkovom útoku zahynuli dvaja americkí vojaci, ďalší zostáva nezvestný a celkový počet potvrdených obetí v radoch amerických ozbrojených síl od začiatku vojny 28. februára stúpol na 16.
Nezabudnuteľná lekcia
Predbežná dohoda o ukončení vojny medzitým definitívne stroskotala a obe strany pokračujú v bojoch o strategický Hormuzský prieliv, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok ropy.
Iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí vo vyhlásení odvysielanom štátnou televíziou prisľúbil Američanom „nezabudnuteľnú lekciu“.
Jeho vojenský poradca Mohsen Rezáí varoval, že Teherán obnoví „plnohodnotné útočné operácie“, ak budú americké útoky pokračovať.
Veliteľ iránskej armády Alí Abdolláhí zároveň vyhlásil, že každá ďalšia americká agresia sa stretne s „rozhodnou a zničujúcou odpoveďou“.
Strach v Kuvajte
Obavy z ďalšieho rozšírenia konfliktu rastú aj v Kuvajte. „Dopyt po vode a konzervovaných potravinách sa od dnešného rána zvýšil pre obavy z narušenia služieb a dodávateľských reťazcov,“ povedal obyvateľ Kuvajtu Hasan Raján.
Irán zároveň obvinil Spojené štáty z útokov na energetickú infraštruktúru a odsoľovacie zariadenia na juhu krajiny, ktoré podľa Teheránu prerušili dodávky pitnej vody do viacerých obcí.
Zdroj: SITA.sk - USA po smrti svojich vojakov udreli na Irán, Teherán zaútočil na americké základne v Kuvajte © SITA Všetky práva vyhradené.
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