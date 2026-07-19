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19. júla 2026
Od augusta čaká živnostníkov veľká zmena. Prerušenie činnosti už nebudú hlásiť Sociálnej poisťovni
Povinnosť ostáva naďalej aj tým SZČO, ktoré činnosť vykonávajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia. Živnostníci už ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - Povinnosť ostáva naďalej aj tým SZČO, ktoré činnosť vykonávajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
Živnostníci už nebudú musieť Sociálnej poisťovni oznamovať prerušenie povinného poistenia z dôvodu pozastavenie živnosti. Od 1. augusta táto povinnosť zaniká, Sociálna poisťovňa bude o prerušení alebo obnovení povinného poistenia informovať živnostníkov sama. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
„Doteraz museli živnostníci pri každom pozastavení a následnom obnovení živnosti túto skutočnosť v zákonnej lehote oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Po novom, od 1. augusta 2026, táto povinnosť zaniká. Sociálna poisťovňa bude o vzniku alebo skončení prerušenia povinného poistenia informovať živnostníkov sama, a to v lehote do 20 dní od vzniku prerušenia/skončenia prerušenia povinného poistenia,“ priblížila poisťovňa.
Po novom pri pozastavení živnosti od 1. augusta 2026 Sociálna poisťovňa automaticky zaeviduje prerušenie povinného poistenia, ak živnostník nemá iné oprávnenie na výkon činnosti a oznámi to živnostníkovi. Ak podnikateľ pozastavil svoju živnosť ešte pred 1. augustom povinnosť ohlásiť prerušenie poistenia Sociálnej poisťovni ostáva, splniť si ju musí do 30 dní. Povinnosť ostáva naďalej aj tým SZČO, ktoré činnosť vykonávajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
Ohlasovacia povinnosť živnostníkom ostane aj v ďalších prípadoch. Do ôsmich dní musia oznámiť potrebu osobného a celodenného ošetrovania, ktoré trvá viac ako 15 dní, dlhodobé ošetrovanie, aj to, ak im vznikne nárok na rodičovský príspevok či nastúpia na dobrovoľnú vojenskú prípravu.
Pozastavenie povinného poistenia SZČO z dôvodu pozastavenia živnosti vzniká vtedy, ak SZČO v danom období nemá platné iné oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, nevykonáva ani činnosť bez oprávnenia, prípadne mu táto činnosť zanikne. Povinnosť platiť poistné sa obnoví, keď podnikateľ opäť spustí živnosť alebo začne činnosť SZČO bez oprávnenia.
Zdroj: SITA.sk - Od augusta čaká živnostníkov veľká zmena. Prerušenie činnosti už nebudú hlásiť Sociálnej poisťovni © SITA Všetky práva vyhradené.
Živnostníci už nebudú musieť Sociálnej poisťovni oznamovať prerušenie povinného poistenia z dôvodu pozastavenie živnosti. Od 1. augusta táto povinnosť zaniká, Sociálna poisťovňa bude o prerušení alebo obnovení povinného poistenia informovať živnostníkov sama. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Prerušenie povinného poistenia
„Doteraz museli živnostníci pri každom pozastavení a následnom obnovení živnosti túto skutočnosť v zákonnej lehote oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Po novom, od 1. augusta 2026, táto povinnosť zaniká. Sociálna poisťovňa bude o vzniku alebo skončení prerušenia povinného poistenia informovať živnostníkov sama, a to v lehote do 20 dní od vzniku prerušenia/skončenia prerušenia povinného poistenia,“ priblížila poisťovňa.
Po novom pri pozastavení živnosti od 1. augusta 2026 Sociálna poisťovňa automaticky zaeviduje prerušenie povinného poistenia, ak živnostník nemá iné oprávnenie na výkon činnosti a oznámi to živnostníkovi. Ak podnikateľ pozastavil svoju živnosť ešte pred 1. augustom povinnosť ohlásiť prerušenie poistenia Sociálnej poisťovni ostáva, splniť si ju musí do 30 dní. Povinnosť ostáva naďalej aj tým SZČO, ktoré činnosť vykonávajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
Ohlasovacie povinnosť
Ohlasovacia povinnosť živnostníkom ostane aj v ďalších prípadoch. Do ôsmich dní musia oznámiť potrebu osobného a celodenného ošetrovania, ktoré trvá viac ako 15 dní, dlhodobé ošetrovanie, aj to, ak im vznikne nárok na rodičovský príspevok či nastúpia na dobrovoľnú vojenskú prípravu.
Pozastavenie povinného poistenia SZČO z dôvodu pozastavenia živnosti vzniká vtedy, ak SZČO v danom období nemá platné iné oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, nevykonáva ani činnosť bez oprávnenia, prípadne mu táto činnosť zanikne. Povinnosť platiť poistné sa obnoví, keď podnikateľ opäť spustí živnosť alebo začne činnosť SZČO bez oprávnenia.
Zdroj: SITA.sk - Od augusta čaká živnostníkov veľká zmena. Prerušenie činnosti už nebudú hlásiť Sociálnej poisťovni © SITA Všetky práva vyhradené.
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