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07. septembra 2026

Vodič neprežil náraz do stromu, spolujazdca ratovali leteckí záchranári – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda

Od začiatku roka eviduje polícia v Žilinskom kraji 1 091 dopravných nehôd. Tragická nehoda na ceste II/520 v okrese Námestovo v nedeľu popoludní si vyžiadala ...



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tragicka nehoda v okrese namestovo 676x507 7.9.2026 (SITA.sk) - Od začiatku roka eviduje polícia v Žilinskom kraji 1 091 dopravných nehôd.


Tragická nehoda na ceste II/520 v okrese Námestovo v nedeľu popoludní si vyžiadala jednu obeť a jedného ťažko zraneného.

Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, 34-ročný muž viedol osobné motorové vozidlo značky Mitsubishi v smere od obce Zákamenné na obec Breza, keď približne 100 metrov za obcou Krušetnica z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil do stromu.

Pri nehode utrpel vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jeho 28-ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Na miesto nehody bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava a u nebohého muža bola nariadená pitva. Presná príčina tragickej nehody je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, ktorého výsledky ešte nie sú známe.

Od začiatku roka eviduje polícia v Žilinskom kraji 1 091 dopravných nehôd. Pri týchto nehodách vyhaslo 21 ľudských životov a 83 osôb utrpelo ťažké zranenia. Polícia apeluje na vodičov, aby za volantom dbali na zvýšenú opatrnosť, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a prispôsobili svoju jazdu aktuálnej situácii na ceste.


Zdroj: SITA.sk - Vodič neprežil náraz do stromu, spolujazdca ratovali leteckí záchranári – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
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