USA pokračujú vo vyzbrojovaní Kurdov v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Spojené štáty pokračujú v poskytovaní zbraní a vozidiel kurdským silám na severovýchode Sýrie. Deje sa tak aj napriek vytvoreniu nárazníkovej zóny s Tureckom pozdĺž hranice, informovala v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľa amerického rezortu obrany.USA podľa Pentagónu dodávajú materiál jednotkám Sýrskych demokratických síl (SDF) pre boj so skupinou Islamský štát (IS).povedal Chris Mayer, šéf pracovnej skupiny pre boj s džihádistami na americkom ministerstve obrany.konštatoval Maier a dodal, že Turecku každý mesiac hlásia, o aké zbrane a vozidlá ide.Američanmi vedená koalícia proti IS sa spolieha na SDF, alianciu arabských a kurdských bojovníkov, v boji s radikálmi z IS.Turecko, s ktorým USA zriadili nárazníkovú zónu pozdĺž sýrsko-tureckej hranice, považuje kurdskú časť SDF, nazývanú Ľudové obranné jednotky (YPG), za teroristickú skupinu.Maier, ktorý nazýva nárazníkovú zónu "bezpečnostným mechanizmom", uviedol, že už došlo k piatim spoločným vzletom vrtuľníkov ozbrojených síl USA a Turecka a prvá spoločná pozemná hliadka sa uskutočnila 8. septembra.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredajšom televíznom prejave zopakoval svoju hrozbu, že začne s vojenskými útokmi proti Kurdom, ak sa nestiahnu z tureckej hranice do konca tohto mesiaca.Ankara považuje YPG za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná a od roku 1984 vedie povstanie na tureckom území.