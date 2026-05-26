Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
USA ponúkli sprostredkovanie rokovaní. Mathernová: „Rusko chce strach a paniku“
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené pomôcť pri ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Moskva medzitým pohrozila novými útokmi na Kyjev a vyzvala ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené pomôcť pri ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Moskva medzitým pohrozila novými útokmi na Kyjev a vyzvala zahraničných diplomatov na odchod z ukrajinskej metropoly.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok uviedol, že Washington je pripravený sprostredkovať rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyjadril sa tak po tom, ako Moskva pohrozila novými útokmi na Kyjev vrátane zásahov proti „centrám rozhodovania“.
Rusko zároveň vyzvalo zahraničných občanov vrátane diplomatov a pracovníkov medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto. Moskva oznámila, že ruská armáda začne „systematické údery“ na ukrajinské vojensko-priemyselné objekty v Kyjeve.
Rubio vystúpil počas návštevy Indie po telefonáte s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. „Vždy, keď vidíte takéto rozsiahle útoky z jednej alebo druhej strany, je to pripomienka, prečo je táto vojna strašná a trvá už dlhšie ako druhá svetová vojna. Musí sa skončiť,“ povedal Rubio novinárom.
„Spojené štáty sú pripravené urobiť všetko, čo môžu, aby pomohli sprostredkovať koniec tejto vojny, a dúfame, že sa na to v určitom bode naskytne príležitosť,“ dodal šéf americkej diplomacie.
Rusko cez víkend podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu, pri ktorých použilo desiatky dronov a rakiet vrátane hypersonickej rakety Orešnik. Podľa Moskvy je schopná niesť jadrové hlavice a dosahuje rýchlosť desaťnásobku rýchlosti zvuku. Pri nočnom útoku na Odesu zahynul podľa regionálnych úradov 45-ročný muž.
Moskva útoky zdôvodnila tvrdením, že Ukrajina zasiahla odbornú školu v okupovanej Luhanskej oblasti, kde podľa ruských tvrdení zahynulo 21 ľudí. Ruský prezident Vladimir Putin následne nariadil armáde odvetu.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Lavrov počas pondelkového telefonátu vyzval Rubia na evakuáciu amerických diplomatov z Kyjeva. Rubio však povedal, že Rusko poslalo upozornenie všetkým ambasádam, nielen americkej misii.
Západné diplomatické misie výzvy Moskvy odmietli. Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí vyhlásil, že „na Putinove hrozby sú zvyknutí“ a evakuácia neprichádza do úvahy. Veľvyslankyňa Európskej únie v Kyjeve Katarína Mathernová na sociálnej sieti napísala: „Nikam neodchádzame. Rusko chce strach. Paniku. Izoláciu Ukrajiny. Lenže to nebude fungovať.“
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil ruské vyhrážky za „rétoriku“ a vyzval partnerov, aby „nepodliehali ruskému vydieraniu“.
Russia again threatens diplomats & foreigners, urging us to leave Kyiv. But we are not going anywhere!
Russia wants fear. Panic. Isolation of Ukraine. It will not work.
???????? is not going anywhere. We stay in Kyiv. We stay w/ Ukraine. ???????????????????? pic.twitter.com/mTH0kVqjUi
— Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) May 25, 2026
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil ruské vyhrážky za „rétoriku“ a vyzval partnerov, aby „nepodliehali ruskému vydieraniu“.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Putin podpísal zákon, ktorý rozširuje možnosti ruských zásahov v zahraničí
Čile zasiahlo silné zemetrasenie, tovar v supermarketoch padal z regálov
