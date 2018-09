USA poskytnú finančnú pomoc Rohingom vo výške 185 miliónov dolárov

Rohingovia, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. septembra (TASR) - Spojené štáty oznámili, že rohinským utečencom poskytnú pomoc vo výške 185 miliónov dolárov, informovala tlačová agentúra DPA.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová uviedla, že Spojené štáty sú "hrdé, že sú hlavným darcom" pre vysídlených Rohingov. Povedala, že väčšina finančných prostriedkov bude určená pre tých, ktorí v Bangladéši hľadajú útočisko po tom, ako boli vyhnaní z Mjanmarska.Spojené štáty "potrebujú, aby aj ďalšie krajiny splnili svoju úlohu", zdôraznila Haleyová v stanovisku zverejnenom po stretnutí ohľadom Mjanmarska na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.Americké ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo v pondelok správu týkajúcu sa rohinskej krízy. V nej uvádza, že násilie v Jakchainskom štáte zo strany mjanmarských síl bolo "extrémne, rozsiahle a podľa všetkého zamerané na terorizovanie obyvateľstva i vyhnanie Rohingov".Mjanmarskú armádu obviňujú z rozsiahleho porušovania ľudských práv, napríklad zo znásilňovania, vrážd, mučenia a podpaľovania dedín moslimskej menšiny Rohingov - čo od vlaňajšieho augusta viedlo k úteku približne 700.000 Rohingov do susedného Bangladéša.OSN nedávno vyhlásila, že hlavní velitelia mjanmarskej armády by mali byť stíhaní pre možnú genocídu spáchanú voči Rohingom počas nepokojov.