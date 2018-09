Miroslav nechápe, prečo je na identikite v prípade vraždy J. Kuciaka

Na snímke identikit možného svedka hľadaného v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý zverejnil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry počas tlačovej konferencie k prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v Pezinku 17. septembra 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – Miroslav Č., ktorý je podľa svedka a bývalého kolegu Mareka človekom z identikitu súvisiaceho s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, nechápe, prečo je na policajnej kresbe. V utorkovom vydaní denníka Nový čas tvrdí, že ho polícia ešte nekontaktovala.povedal pre denník Miroslav. Ako ďalej uviedol, zavolal policajtom, zobrali si jeho číslo, ale zatiaľ sa mu nikto neozval. Zároveň rozmýšľa, že pôjde na políciu v Ostrave, lebo ako tvrdí,Potvrdil, že do Česka odišiel spolu so svojou rodinou pre prácu a z Veľkej Mače, kde predtým býval, neutiekol.Miroslav uviedol, že o Kuciakovi a jeho snúbenici nevedel.povedal. Poznamenal, že vo februári, keď sa stala vražda, normálne pracoval. Tvrdí, že ani nevie, kde sa dom zavraždeného novinára nachádza a rovnako nevie ani to, na akej ulici to bolo. Potvrdil, že sa s Kuciakom vôbec nepoznal. Zároveň vyvrátil tvrdenie, že by sa poznal s Vadalovcami alebo, že pije a hrá na automatoch.Denník v sobotu (22.9.) zverejnil informáciu o tom, že na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z indentikitu zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy. Podľa Mareka z Veľkej Mače by malo ísť o jeho exkolegu.