USA sa snažia postaviť Ukrajinu do najsilnejšej možnej pozície, krajine poskytnú vojenskú pomoc za takmer miliardu dolárov

8.12.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalší balík dlhodobej bezpečnostnej pomoci za takmer miliardu dolárov. V sobotu to oznámil minister obrany Lloyd Austin . Balík bude zahŕňať drony a muníciu pre systémy HIMARS Zbrane budú financované prostredníctvom Iniciatívy na podporu bezpečnosti Ukrajiny, z ktorej sa platia dlhodobejšie systémy dodávané na základe kontraktov.Balík za 988 miliónov dolárov sa pridáva k vojenskej pomoci za 725 miliónov dolárov, ktorá zahŕňa protidronové systémy a muníciu pre HIMARS, oznámenej v pondelok. Tento balík čerpá zo zásob Pentagonu, aby sa technika rýchlejšie dostala na frontovú líniu.Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 Spojené štáty poskytli Ukrajine vojenskú pomoc za viac ako 62 miliárd dolárov.Administratíva prezidenta Joea Bidena sa snaží rýchlo minúť všetky peniaze schválené Kongresom, ktoré jej zostali na podporu Kyjeva pred januárovým nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Snaží sa takto postaviť Ukrajinu, ktorá čelí intenzívnym útokom, do najsilnejšej možnej pozície.„Štafetu čoskoro odovzdáme,“ povedal v sobotu Austin. „O ďalšom smerovaní budú rozhodovať iní. A ja dúfam, že budú stavať na sile, ktorú sme si vytvorili za posledné štyri roky,“ dodal.