Prešovská vianočná burza pomoci aj tento rok podporí núdznych ľudí v kraji

Vianočná burza

Stánok Nadácie PSK pre podporu rodiny

Posledné zasadnutie v tomto roku

8.12.2024 (SITA.sk) - Prešovská župa v spolupráci s krajskou nadáciou a svojimi organizáciami opäť pripravia tradičnú Vianočnú burzu pomoci, ktorá sa uskutoční v pondelok 9. decembra. Ponúkne širokej verejnosti pestrú paletu vianočných dobrôt, dekorácií a kníh, pričom výťažok z predaja sa rozdelí medzi núdznych v kraji.Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , vianočná burza sa začne o 09:30, pred posledným tohtoročným zasadnutím krajského zastupiteľstva, vo vestibule župného úradu a potrvá do popoludňajších hodín.„Vianočná burza sa stáva už takou našou každoročnou tradíciou a v tomto adventnom čase je takým pomyselným svetlom nádeje pre núdznych a zraniteľných, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku," uviedol predseda PSK Milan Majerský Podujatie otvorí vystúpenie žiakov a pedagógov Spojenej školy v Starej Ľubovni. Svoje výrobky a vianočné ozdoby ponúknu župné stredné školy, ako aj zariadenia sociálnych služieb (ZSS).Prezentačné stánky doplnia aj knihy od Vihorlatskej knižnice v Humennom a Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Už tradične nebude na burze chýbať ani samostatný stánok Nadácie PSK pre podporu rodiny, v ponuke ktorého verejnosť nájde rôzne vianočné dekoratívne predmety od ďalších prijímateľov ZSS zriaďovaných PSK.Verejnosť sa môže tešiť aj na vianočný punč a vianočné perníky. V minulom ročníku burzy sa vyzbieralo vyše 3800 eur, ktoré krajská nadácia rozdelila medzi jednotlivcov a rodiny v núdzi.Na otvorenie vianočnej burzy nadviaže so začiatkom o 10:00 v poradí 17. zasadnutie Zastupiteľstva PSK, na ktorom budú krajskí poslanci okrem iného schvaľovať rozpočet na budúci rok, menovať riaditeľa Centra podpory PSK a rozhodovať o vstupe do rôznych projektov financovaných z európskych zdrojov.Na poslednom riadnom zasadnutí v tomto roku sa budú zaoberať aj všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov kraja, kostrovou sieťou cyklistických trás v PSK a dodatkami k zmluvám súvisiacich s výstavbou Futbal Tatran Arény. Celkovo je na programe zasadnutia 27 rokovacích bodov.