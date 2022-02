USA sledujú situáciu okolo jadrových zbraní, po Putinovom rozhodnutí nezaznamenali nič mimoriadne

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty nezaznamenali „nič mimoriadne“ od rozhodnutia ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť odstrašujúce nukleárne sily do stavu zvýšenej pohotovosti. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to nemenovaný predstaviteľ americkej obrany.„Stále to sledujeme, ako len môžeme, vzhľadom na včerajšie vyhlásenie prezidenta Putina,“ uviedol spomenutý predstaviteľ USA. „Neverím, že sme videli niečo mimoriadne v dôsledku nariadenia, ktoré vydal,“ doplnil.