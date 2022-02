Zelenskyj podpísal žiadosť o vstup Ukrajiny do Európskej únie, dokumenty už poslal do Bruselu (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal žiadosť svojej krajiny o vstup do Európskej únie v snahe upevniť puto Ukrajiny so Západom.Taktiež zverejnil fotografie, na ktorých podpisuje žiadosť, pričom jeho kancelária tvrdí, že dokumenty sú na ceste do Bruselu.