USA sú podľa Sklenára kľúčovým partnerom Slovenska, dôkazom sú aj stíhačky F-16 a vrtuľníky UH-60 (foto)

8.9.2023 (SITA.sk) - USA sú v oblasti modernizácie ozbrojených síl kľúčovým partnerom Slovenska. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár , ktorý počas svojej zahraničnej cesty v Spojených štátoch amerických absolvoval vo Washingtone bilaterálne rokovanie s námestníčkou ministra obrany pre politické záležitosti Sashou Baker.Rokovali o bilaterálnej obrannej spolupráci, pomoci Ukrajine a tiež o posilňovaní východného krídla Severoatlantickej aliancie Sklenár dal do pozornosti vysokú úroveň bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany, ktorej dôkazom je podľa neho obstarávanie stíhačiek F-16, akvizícia vrtuľníkov UH-60, ako aj ďalšie projekty v oblasti vyzbrojovania, ktoré sú financované z amerických podporných fondov.Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner . Minister obrany vyhlásil, že skutočným spojencom záleží na tom, aby sa partneri cítili bezpečne.„My tento záujem z americkej strany dlhodobo vnímame a vidíme aj reálne kroky v podobe podpory modernizácie Ozbrojených síl (OS) SR a nášho obranného priemyslu. Nie sú to však iba akvizičné projekty, ale aj skutočnosť, že americkí vojaci a personál v reakcii na ruskú okupáciu Ukrajiny pôsobia na území SR v rámci jednotiek NATO – to všetko prispieva k už beztak silnému historickému spojenectvu a záväzku kolektívnej obrany,“ dodal Sklenár.Pokračoval s tým, že súčasťou bilaterálnej spolupráce je aj americká asistencia a pomoc pri vzdelávaní a výcviku príslušníkov OS SR Americká strana ocenila politickú a praktickú podporu, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine. Sklenár sa vyjadril, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine aj naďalej, pričom SR aktuálne identifikuje možnosti spolupráce s ukrajinským obranným priemyslom v oblasti odmínovacích zariadení.„Pokračujú tiež procesy súvisiace so zvyšovaním kapacít slovenských firiem na produkciu delostreleckej munície, ktorú Ukrajina naliehavo potrebuje," doplnil šéf rezortu obrany, ktorý v rámci svojej zahraničnej cesty navštívil aj fabriku spoločnosti Lockheed Martin v meste Greenville v Južnej Karolíne, kde mu predstavili prvé lietadlo F-16 so slovenským znakom.