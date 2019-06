USA sú znepokojené hongkonským kontroverzným zákonom o extradícii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washigton 11. júna (TASR) - Spojené štáty vyzvali v pondelok Hongkong, aby sa zaoberal obavami svojich obyvateľov z kontroverzného vládneho návrhu zákona, ktorý má umožniť vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny. Nedeľné hromadné protesty totiž podľa USA ukázali rozmer odporu voči nemu, informuje v noci na utorok agentúra AFP.Americké ministerstvo zahraničných vecí opäť vyjadrilo svoje znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý propekinská šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová odmietla v pondelok stiahnuť. Neustúpila tak tlaku doteraz najväčších protestov od roku 1997, keď Hongkong prešiel spod britskej pod čínsku správu.povedala pred novinármi hovorkyňa rezortu americkej diplomacie Morgan Ortagusová.Ortagusová predstaviteľov Hongkongu zároveň vyzvala, aby uvedený návrh prediskutovali soLamovej vláda navrhuje legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny. Podľa vládnych predstaviteľov je to potrebné, aby sa vyplnili existujúce právne medzery a mesto prestalo byť útočiskom pre utečencov pred zákonom.Návrhy však vyvolali odpor širokého spektra skupín v Hongkongu. Podľa kritikov nie je justičný systém v Číne nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.