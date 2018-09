USA uvalili sankcie na čínsku vojenskú agentúru, obchodovala s Ruskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Peking 21. septembra (TASR) - Spojené štáty uvalili sankcie na čínsku vojenskú agentúru a jej riaditeľa. Ide o postih za nákup desiatich vojenských lietadiel Suchoj a raketových komplexov S-400, ktoré oddelenie prípravy jednotiek a zásobovania čínskej Ústrednej vojenskej rady kúpilo na prelome rokov 2017-18 prostredníctvom ruskej exportno-importnej štátnej zbrojárskej agentúry Rosoboroneksport.O uvalení amerických sankcií na čínsky subjekt a jeho riaditeľa Li Šang-fua informovalo vo štvrtok vo Washingtone americké ministerstvo zahraničných vecí.Spomínaným nákupom ruskej vojenskej techniky čínska agentúra a jej riaditeľ Li Šang-fu porušili americký zákon z roku 2017, ktorého cieľom bolo potrestať vládu ruského prezidenta Vladimira Putina za zasahovanie do volieb v USA a ďalšie podozrivé aktivity.V zákone sa uvádza, že americkým sankciám môže čeliť ktokoľvek, kto vstupuje do obchodných vzťahov s ruskými dodávateľmi vojenskej techniky alebo s osobami na nich napojenými. Sankcie zahŕňajú zákaz vstupu do USA a uskutočňovanie finančných transakcií.Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojej reakcii v piatok uviedlo, že sankcie USA uvalené na Čínu kvôli vojenskej spolupráci s Ruskommedzi čínskymi a americkými ozbrojenými silami.Okrem uvalenia sankcií na subjekty v Číne Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že na zoznam osôb, ktorým hrozia sankcie, pribudlo ďalších 33 mien. Ide o osoby napojené na vojenské kruhy s Rusku. ďalšie osoby sú späté s vyšetrovaním údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA, ktoré vedie osobitný vyšetrovateľom Robert Mueller.