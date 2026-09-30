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30. septembra 2026

USA uvalili sankcie na ruské spoločnosti zapojené do obstarávania zbraní pre Irán


Tagy: americké sankcie Konflikt USA - Irán Ruský vodca vojna v Iráne

Washington tak pokračuje v ekonomickom tlaku na Teherán v rámci operácie Ekonomický vyvrheľ. Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na niekoľko osôb a subjektov vrátane dvoch ruských spoločností, ...



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gettyimages 859762078 676x419 30.9.2026 (SITA.sk) - Washington tak pokračuje v ekonomickom tlaku na Teherán v rámci operácie Ekonomický vyvrheľ.


Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na niekoľko osôb a subjektov vrátane dvoch ruských spoločností, ktoré sú spojené s obstarávaním zbraní pre Irán. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámili to americké ministerstvá financií a zahraničných vecí.

Opatrenia sa týkajú 13 osôb a subjektov v Rusku, Hongkongu, Číne a Pakistane. Washington tak pokračuje v ekonomickom tlaku na Teherán v rámci operácie Ekonomický vyvrheľ.

Medzi sankcionované ruské subjekty patria spoločnosť MG-Flot LLC, ktorej plavidlá prepravujú zbrane pre Rusko, a konštrukčná kancelária Jakovlev. Tá vyvíja a vyrába pokročilé cvičné stíhacie lietadlo Jak-130. Rusko od konca roka 2023 dodávalo Iránu stroje Jak-130 spolu so súvisiacim vybavením, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.

Podľa predchádzajúcich správ médií Rusko počas prebiehajúcej vojny Iránu so Spojenými štátmi dodáva Teheránu komponenty pre drony a muníciu. Kremeľ tiež údajne pomáhal Teheránu zameriavať útoky na americké základne.

Teherán a Moskva čoraz viac posilňujú vzájomné vzťahy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V prvom roku vojny Irán dodával Rusku drony Šáhid, ktoré Moskva vo veľkom používala pri útokoch na vojenské aj civilné ciele. Ruský vodca Vladimir Putin 1. septembra uviedol, že bude Irán naďalej podporovať a dodávať mu „potrebný tovar“.

Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - USA uvalili sankcie na ruské spoločnosti zapojené do obstarávania zbraní pre Irán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie Konflikt USA - Irán Ruský vodca vojna v Iráne
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