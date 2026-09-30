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30. septembra 2026

Budapeštianska zoo získala svetový certifikát ochrany zvierat. Je prvou v strednej a východnej Európe


Tagy: Budapešť ZOO

Nezávislí odborníci počas niekoľkodňového auditu skúmali podmienky chovu aj záchranu zvierat. Prestížne hodnotenie môže zoo používať nasledujúcich päť rokov. Zoologická a botanická záhrada v ...



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gettyimages 1189511942 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Nezávislí odborníci počas niekoľkodňového auditu skúmali podmienky chovu aj záchranu zvierat. Prestížne hodnotenie môže zoo používať nasledujúcich päť rokov.


Zoologická a botanická záhrada v Budapešti získala certifikát Global Humane Certified, ktorý udeľuje americká organizácia American Humane Society. Budapeštianska zoo sa podľa jej vedenia stala prvou zoologickou záhradou v strednej a východnej Európe s týmto hodnotením.

Starosta Budapešti Gergely Karácsony na utorkovej tlačovej konferencii označil ocenenie za zdroj obrovskej hrdosti. Zoologická záhrada, ktorá tento rok oslavuje 160. výročie svojho založenia, sa podľa neho zaradila „medzi svetovú špičku zoologických záhrad“.

Karácsony zdôraznil, že dobré životné podmienky zvierat sú pre vedenie mesta dôležitou témou. Budapešť podľa neho v uplynulom období prijala vlastnú stratégiu ochrany zvierat a zoo patrí medzi najdôležitejších odborných partnerov mesta pri jej uplatňovaní.

Generálny riaditeľ zoo Endre Sós uviedol, že American Humane Society sa pôvodne venovala ochrane spoločenských zvierat, no približne pred desiatimi rokmi rozšírila svoju činnosť aj o hodnotenie zoologických záhrad.

Tohtoročný audit v Budapešti vykonávali počas niekoľkých dní traja odborníci. Skúmali okrem iného podmienky, v ktorých sú zvieratá chované, ako aj aktivity zoo pri záchrane zvierat. Podľa materiálu budapeštianskej zoo išlo o prísne nezávislé hodnotenie založené na najnovších vedeckých poznatkoch a osvedčených odborných postupoch.

Sós označil certifikát za dôležitú spätnú väzbu a významné uznanie práce zoo. Zároveň podľa neho prináša zodpovednosť udržať vysokú odbornú úroveň aj v budúcnosti. Budapeštianska zoo môže označenie Global Humane Certified používať nasledujúcich päť rokov.

Certifikát v súčasnosti vlastní viac ako 80 zoologických záhrad v 20 krajinách sveta. V Európe ho má deväť zoologických záhrad v piatich krajinách.

American Humane Society je podľa MTI prvou celoštátnou organizáciou na ochranu zvierat v Spojených štátoch a najväčším certifikátorom dobrých životných podmienok zvierat na svete. Budúci rok si pripomenie 150. výročie svojho vzniku.


Zdroj: SITA.sk - Budapeštianska zoo získala svetový certifikát ochrany zvierat. Je prvou v strednej a východnej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Budapešť ZOO
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