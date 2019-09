USA vyhostili dvoch členov kubánskej misie pri OSN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Je to neoprávnené, hlási kubanská vláda

Washington 20. septembra (TASR) - Dvoch členov kubánskeho zastupiteľstva pri OSN požiadali Spojené štáty o odchod z krajiny po tom, ako vykonávali "aktivity škodlivé pre národnú bezpečnosť USA". Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí."Všetky pokusy narušiť národnú bezpečnosť Spojených štátov berieme vážne," uviedla hovorkyňa ministerstva Morgan Ortagusová na sociálnej sieti Twitter. Dodala, že členovia misie Kuby pri OSN majú tiež obmedzený svoj pobyt na newyorský obvod Manhattan, informuje agentúra AFP.Oznámenie prišlo v čase, keď sa v New Yorku začína 74. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.Ortagusová neposkytla bližšie detaily o tom, z čoho sú zmienení dvaja Kubánci obvinení ani či už opustili krajinu.Kubánska vláda ostro kritizovala rozhodnutie Spojených štátov vyhostiť dvoch členov stálej misie Kuby pri Organizácii Spojených národov (OSN) v New Yorku a obmedziť pohyb jej zvyšných členov. Podľa vyjadrenia kubánskeho ministra zahraničných vecí Bruna Rodrígueza je takýto krok "neoprávnený", informovala v noci na piatok tlačová agentúra AFP.napísal Rodríguez vo svojej reakcii na sieti Twitter.