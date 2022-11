USA vyšetrujú zabitie palestínsko-americkej reportérky, Izrael to označil za vážnu chybu

Nebudú spolupracovať

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Izraelský minister obrany Benny Ganc v pondelok vyhlásil, že americké ministerstvo spravodlivosti sa rozhodlo vyšetriť smrteľnú streľbu, ktorá si vyžiadala život reportérky televízie Al-Džazíra Širín abú Aklah. Vyšetrovanie pritom označil za „vážnu chybu“.Ganc na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že Izrael dal USA jasne najavo, že „nebude spolupracovať na žiadnom externom vyšetrovaní“ a nedovolí zasahovanie do jeho vnútorných záležitostí.Agentúra AP uvádza, že hovorca amerického rezortu spravodlivosti dané informácie nekomentoval a neexistujú žiadne podrobnosti o tom, kedy by sa mohlo vyšetrovanie začať, čo by zahŕňalo a aké dôsledky by mohlo mať.Vyšetrovanie zo strany FBI by však bolo zriedkavé, ak nie bezprecedentné, konštatuje agentúra.Známa palestínsko-americká reportérka zahynula 11. mája, keď pokrývala izraelskú raziu v meste Džanín na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Jej smrť vyvolala rozsiahly šok a hnev.Viaceré nezávislé vyšetrovania zo strany OSN a medzinárodných médií dospeli k záveru, že novinárku zrejme zabili izraelské sily.Podobné hodnotenie poskytlo aj americké ministerstvo zahraničia. V septembri Izrael uznal, že abú Aklah pravdepodobne zabila izraelská paľba, jeho armáda však svoju zodpovednosť dosiaľ nepriznala.