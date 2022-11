Sunak na summite G20 vyzval Rusko, aby odišlo z Ukrajiny a ukončilo túto barbarskú vojnu

Putin na G20 neprišiel

Tlak na najsilnejšie ekonomiky sveta

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Rishi Sunak počas svojho príhovoru na summite krajín G20 na indonézskom Bali konfrontoval ruských predstaviteľov a skonštatoval, že Rusko musí „odísť z Ukrajiny a ukončiť túto barbarskú vojnu“. Informuje o tom portál Sky News.Sunak zároveň kritizoval neprítomnosť ruského prezidenta na rokovaniach.„Je pozoruhodné, že sa (Vladimir) Putin necítil schopný pripojiť sa k nám. Možno, ak by prišiel, mohli by sme sa pustiť do riešenia týchto vecí,“ poznamenal a dodal, že Spojené kráľovstvo odmieta ruskú agresiu a bude „podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude potrebné“. Putin sa rozhodol nezúčastniť na summite, pričom Kremeľ to zdôvodnil kolidujúcim termínom. Podľa pozorovateľov ho však v skutočnosti chce jeho okolie chrániť pred odsúdením zo strany svetových lídrov. Na summit miesto neho pricestoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Sunak tiež Rusko napomenul, že „krajiny by nemali obsadzovať svojich susedov“. „Je to veľmi jednoduché - krajiny by nemali obsadzovať svojich susedov, nemali by útočiť na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo a nemali by sa vyhrážať jadrovou eskaláciou,“ uviedol s tým, že „to sú určite veci, na ktorých sa dokážeme všetci zhodnúť“.Britský premiér plánuje summit využiť na to, aby zatlačil na najsilnejšie ekonomiky sveta, aby robili viac pre zníženie svojej závislosti od ruského exportu a zároveň podporovali ostatných, aby robili to isté. Mal by tiež opätovne potvrdiť finančnú pomoc Ukrajine.