Štvrtok 25.12.2025
Dnes je 1. Sviatok vianočný
25. decembra 2025
USA vytvárajú viac problémov, ako ich riešia, tvrdí prieskum Politico
Väčšina občanov v Nemecku, Francúzsku a Kanade považuje Spojené štáty za krajinu, ktorá vytvára viac problémov, ako ich rieši. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu agentúry ...
25.12.2025 (SITA.sk) - Väčšina občanov v Nemecku, Francúzsku a Kanade považuje Spojené štáty za krajinu, ktorá vytvára viac problémov, ako ich rieši. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu agentúry Politico-Public First.
V Spojenom kráľovstve sú hodnotenia úlohy USA zmiešanejšie, ale viac ako tretina opýtaných vníma úlohu USA negatívne. Pri otázke, či USA podporujú alebo podkopávajú svojich spojencov, si väčšina Kanaďanov vybrala druhú možnosť, rovnako ako takmer polovica opýtaných v Nemecku a Francúzsku.
V Spojenom kráľovstve si približne štyria z desiatich myslia, že USA nepodporujú svojich spojencov, viac ako tretina si myslí, že sa na ne nemožno spoľahnúť v kríze. Takmer polovica respondentov sa domnieva, že USA vytvárajú problémy iným krajinám a 35 percent vníma USA ako „negatívnu silu“.
„Verejná mienka v demokraciách často odráža názory elít. Pravdepodobne tam vidíte, že politici v týchto krajinách vyjadrujú skepticizmus voči Spojeným štátom a Trumpovej administratíve, a to sa odráža aj v prieskumoch verejnej mienky,“ uviedol Matthew Kroenig, viceprezident a vedúci riaditeľ Scowcroftovho centra pre stratégiu a bezpečnosť v Atlantickej rade.
Americký prezident Donald Trump 9. decembra ostro kritizoval Európu, ktorú označil za „rozpadajúce sa spoločenstvo“ a jej lídrov za „slabochov“. Trumpove vyhlásenia podľa webu Politico nútia lídrov Európskej únie pripraviť sa na scenár, v ktorom Washington prestane byť hlavným garantom bezpečnosti v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).
