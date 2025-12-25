|
Štvrtok 25.12.2025
Dnes je 1. Sviatok vianočný
|Denník - Správy
25. decembra 2025
Tragická nehoda v Prievidzi, zdemolované auto ľudia dlho ignorovali – FOTO
Štedrý deň v Prievidzi poznačila tragédia. Pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici sa stala vážna nehoda.
25.12.2025 (SITA.sk) - Štedrý deň v Prievidzi poznačila tragédia. Pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici sa stala vážna nehoda. Ako spresnil portál Topky, vozidlo zostalo úplne zdemolované a 47-ročný vodič nehodu neprežil. Nehoda sa stala ešte počas nočných hodín, pričom záchranné zložky boli privolané s výrazným časovým odstupom.
Na zarážajúci prístup niektorých svedkov nehody upozornila vo svojom príspevku miestna odťahová služba. Ako uviedla, nehoda sa stala v noci na 24. decembra, no ľudia sú tak neohľaduplní, že si nehodu radšej fotia a píšu nevhodné komentáre na sociálnych sieťach namiesto toho, aby ihneď zavolali záchranné zložky.
Informáciu o nehode potvrdila pre portál regiony.sk aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Priblížila, že oznámenie o nehode prijali približne o 10:00. Operačný dôstojník na miesto vyslal policajnú hliadku, ktorá oznámenie preverila. „Bližšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza,“ uviedla Krajčíková.
