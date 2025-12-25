Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je 1. Sviatok vianočný
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. decembra 2025

Tragická nehoda v Prievidzi, zdemolované auto ľudia dlho ignorovali – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda

Štedrý deň v Prievidzi poznačila tragédia. Pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici sa stala vážna nehoda. Ako spresnil portál



Zdieľať
tragicka nehoda v prievidzi 676x488 25.12.2025 (SITA.sk) - Štedrý deň v Prievidzi poznačila tragédia. Pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici sa stala vážna nehoda. Ako spresnil portál Topky, vozidlo zostalo úplne zdemolované a 47-ročný vodič nehodu neprežil. Nehoda sa stala ešte počas nočných hodín, pričom záchranné zložky boli privolané s výrazným časovým odstupom.


Na zarážajúci prístup niektorých svedkov nehody upozornila vo svojom príspevku miestna odťahová služba. Ako uviedla, nehoda sa stala v noci na 24. decembra, no ľudia sú tak neohľaduplní, že si nehodu radšej fotia a píšu nevhodné komentáre na sociálnych sieťach namiesto toho, aby ihneď zavolali záchranné zložky.

Informáciu o nehode potvrdila pre portál regiony.sk aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Priblížila, že oznámenie o nehode prijali približne o 10:00. Operačný dôstojník na miesto vyslal policajnú hliadku, ktorá oznámenie preverila. „Bližšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza,“ uviedla Krajčíková.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Prievidzi, zdemolované auto ľudia dlho ignorovali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie
<< predchádzajúci článok
USA vytvárajú viac problémov, ako ich riešia, tvrdí prieskum Politico

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 