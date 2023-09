USA vyzvali Severnú Kóreu, aby dodržala svoje verejné záväzky a neposkytla Rusku zbrane

Udržanie zbytočnej vojny

11.9.2023 (SITA.sk) - Biely dom vyzval Severnú Kóreu, aby neposkytovala ani nepredávala zbrane Rusku.Výzva prichádza v čase, keď severokórejský vodca Kim Čong-un cestuje do Ruska na pozvanie prezidenta Vladimira Putina . Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Ako sme verejne varovali, očakáva sa, že diskusie o zbraniach medzi Ruskom a KĽDR (Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, pozn. red) budú počas cesty Kim Čong-una do Ruska pokračovať,“ vyjadrila sa hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady Adrienne Watson „Vyzývame KĽDR, aby dodržala verejné záväzky, ktoré Pchjongjang prijal, že nebude poskytovať ani predávať zbrane Rusku,“ dodala.Hovorca Pentagonu Pat Ryder v pondelok novinárom povedal, že USA zostávajú znepokojené tým, že Severná Kórea zvažuje poskytnutie zbraní a techniky Rusku.Podľa jeho slov to „poslúži len na udržanie tejto zbytočnej vojny a bude mať za následok smrť nevinných Ukrajincov“.Kremeľ v pondelok potvrdil, že Kim pricestuje v najbližších dňoch do Ruska. Jeho hovorca Dmitrij Peskov podľa portálu Sky News povedal, že cesta severokórejského vodcu bude plnohodnotná návšteva, ktorá bude zahŕňať formálny obed.Delegácie Ruska a KĽDR budú viesť rokovania a ak to bude nevyhnutné, tak aj Putin s Kimom budú pokračovať v osobnom stretnutí. Hlavnou témou rokovaní by mali byť rusko-severokórejské vzťahy.Juhokórejské médiá predtým v pondelok uviedli, že severokórejský vlak, v ktorom sa pravdepodobne nachádza tamojší vodca v nedeľu večer vyrazil do Ruska na možné stretnutie s ruským prezidentom. To by sa podľa nich mohlo uskutočniť už v utorok.Podľa denníka New York Times by sa stretnutie mohlo uskutočniť vo Vladivostoku, kam Putin v pondelok pricestoval na Východné ekonomické fórum.Vodcovia sa naposledy stretli v apríli 2019, keď Kim tiež pricestoval vlakom do Vladivostoku. Práve to bola pravdepodobne aj jeho dosiaľ posledná cesta do zahraničia.USA minulý týždeň varovali, že by Kim mohol odcestovať do Ruska, aby prediskutoval potenciálnu dohodu o poskytnutí zbraní krajine, keď vedie vojnu na Ukrajine.Biely dom uviedol, že rokovania o zbraniach medzi týmito dvoma krajinami „aktívne napredujú“.