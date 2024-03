USA vyzvalo Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské ropné rafinérie. Tie sú však legitímne vojenské ciele

22.3.2024 (SITA.sk) - Ropné rafinérie na ruskom území Rusko sú legitímne vojenské ciele. Ako referuje web The Guardian, povedala to ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Tá reagovala na nedávne správy šíriace sa v médiách, že Spojené štáty vyzvali Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské ropné rafinérie. Povedala, že Ukrajina „dosahuje svoje ciele“ a „veľmi úspešné operácie“ na území Ruskej federácie.„Existujú aj vyhlásenia iných predstaviteľov, že z vojenského hľadiska ide o absolútne legálne ciele. Chápeme výzvy amerických partnerov. Zároveň bojujeme so schopnosťami, zdrojmi a postupmi, ktoré máme,“ uviedla Stefanišynová pre web Hromadske.