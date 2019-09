USA zablokovali spoločné vyhlásenie BR OSN k situácii v Libanone

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. septembra (TASR) - Spojené štáty zablokovali vo štvrtok spoločné vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) z dielne francúzskej delegácie týkajúce sa napätia medzi Izraelom a šiitským militantným hnutím Hizballáh. Washington odmietol, aby bola v texte akákoľvek kritika židovského štátu a naopak, požadoval, aby v ňom bolo odsúdené hnutie Hizballáh. S odvolaním sa na zdroje z diplomatických kruhov o tom informovala agentúra AFP.V prvej verzii šesťbodového textu, do ktorého mala agentúra možnosť nahliadnuť, vyjadrovali členovia BR OSNpočas minulotýždňového konfliktu medzi Izraelom a Iránom podporovaným hnutím Hizballáh.V pracovnej verzii textu, ktorý pripravilo Francúzsko, sa ďalej uvádzalo, žePodľa spomínaného zdroja zablokoval Washington toto stanovisko dvakrát a dožadoval sa toho, aby bol v texte menovite odsúdený Hizballáh.Predstavitelia delegácie USA v tejto súvislosti ďalej zdôraznili, že nemôžu v žiadnom prípade podporiť vyhlásenie, ktoré by kládlo právo Izraela na sebaurčenie na rovnakú úroveň s Hizballáhom, ktorý považujú zaČasť členov BR OSN s americkým stanoviskom nesúhlasilo a text bol nakoniec zamietnutý, keďže akékoľvek spoločné vyhlásenie Bezpečnostnej rady musí podporiť všetkých jej 15 členov.Izrael vystrelil v nedeľu na juh Libanonu vyše 40 rakiet po tom, ako armáda židovského štátu informovala, že z Libanonu bolo v nedeľu vypálených niekoľko protitankových striel na izraelskú vojenskú základňu a vojenské vozidlá. Armáda potvrdila "a uviedla, že reagovala streľbou naK útoku sa prihlásilo Iránom podporované libanonské šiitské hnutie Hizballáh. Vyhlásilo, že zničilo izraelské" smerujúce do kasární Avivim a usmrtilo či zranilo jeho posádku.K incidentu došlo po tom, čo vodca libanonského šiitského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh sľúbil v sobotu odvetu za údajný minulotýždňový izraelský útok bezposádkovými lietadlami.Údajný izraelský dron sa zrútil v južnej časti Bejrútu, ktorý je baštou hnutia Hizballáh, zatiaľ čo ďalší vybuchol a zrútil sa v blízkosti prvého. Izrael sa k nasadeniu dronov v Bejrúte neprihlásil.Modrá línia predstavuje demarkačnú líniu medzi Libanonom a Izraelom, ktorú v roku 2000 vytvorila OSN. Jej účelom bolo zistiť, či sa izraelské jednotky skutočne stiahli z celého územia Libanonu.