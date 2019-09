Zeman tohto roku opäť vynechá vystúpenie v OSN

Český prezident Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman tohto roku opäť nepocestuje na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN), ktoré sa začne v New Yorku 17. septembra. Informoval o tom vo štvrtok internetový spravodajský portál Novinky.cz.Zeman na pôde Valného zhromaždenia naposledy hovoril v roku 2017. Jeho vzťah k účasti na rokovaní Valného zhromaždenia sa časom menil. V roku 2013 išiel do New Yorku vtedajší premiér ČR Jiří Rusnok v sprievode ministra zahraničných vecí a ministra obrany.okomentoval vtedy Hrad jeho rozhodnutie.O rok neskôr dal Zeman pred Valným zhromaždením prednosť účasti na konferencii Dialóg civilizácií, ktorú organizoval šéf ruských železníc Vladimir Jakunin. Českú republiku vtedy v New Yorku zastupoval vtedajší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek.V roku 2015 prezident do Spojených štátov zamieril a hovoril o potrebe zriadenia špeciálnych síl na boj proti terorizmu. Český prezident na rokovaní nechýbal ani v roku 2016. Témou jeho vystúpenia bol opäť terorizmus a výzva na zomknutie sa v boji proti nemu. Rovnakú tému doplnenú o migráciu zvolil Zeman aj pri svojej dosiaľ poslednej návšteve Valného zhromaždenia v roku 2017.Vlani však na akcii absentoval s odôvodnením, že všetko podstatné už povedal. Pre zaneprázdnenosť premiéra Andreja Babiša Česko zastupoval vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček.Tento rok sa Babiš na rokovaní zúčastní a v New Yorku ho bude sprevádzať minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Babiš by mal okrem iného rokovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a rovnako ako Petříček absolvovať aj ďalšie stretnutia.Zasadnutie Valného zhromaždenia OSN je každoročná prestížna záležitosť, na ktorej sa zúčastňujú vrcholní predstavitelia členských štátov, ktorí tento summit využívajú aj na bilaterálne rokovania.