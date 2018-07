USA začnú okamžite rokovania o obchode s EÚ, uviedol Kudlow

Na archívnej snímke Larry Kudlow . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. júla (TASR) - Spojené štáty začnúrokovania s Európskou úniou (EÚ), aby dosiahli obchodné dohody o poľnohospodárskych a energetických produktoch, ktoré prinesú nárast amerického exportu sóje, hovädzieho mäsa a skvapalneného plynu na starý kontinent. Uviedol to v nedeľu (29.7.) Larry Kudlow, ekonomický poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa.Kudlow zároveň povedal, že sa zúčastní na rokovaniach, ktoré povedie americký obchodný zástupca Robert Lighthizer.povedal Kudlow v rozhovore pre reláciu televízie CBSKudlow zdôraznil, že rozsiahle diskusie o poľnohospodárstve budú súčasťou bilaterálnych rozhovorov. To ale ukazuje na rozdiely v postoji Washingtonu a Bruselu, ktorý sa, naopak, zaviazal, že toto odvetvie sa nedostane na rokovací stôl.USA a EÚ minulý týždeň počas návštevy predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera vo Washingtone oznámili, že sa pokúsia zmierniť obchodné napätie. Dohodli sa, že sa budú usilovať o nulové clá a nulové subvencie na priemyselné tovary okrem automobilov.Trump po schôdzke povedal, že EÚ súhlasila aj s nákupoma so zvýšením dovozu skvapalneného zemného plynu z USA. A vyhlásil, že sa zdrží zavedenia ciel na európske autá, kým budú prebiehať rozhovory medzi Washingtonom a Bruselom o znižovaní obchodných bariér.