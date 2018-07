Verhofstadt chce cez EP vyšetrovať dezinformačné kampane Ruska

Na archívnej snímke Guy Verhofstadt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. júla (TASR) - Belgický europoslanec a šéf skupiny liberálov a demokratov v Európskom parlamente (ALDE) Guy Verhofstadt v pondelok naznačil, že Európska únia potrebuje vlastného špeciálneho vyšetrovateľa, ktorý by sa zameral na dezinformačné kampane voči európskej demokracii zo strany Ruska.uviedol Verhofstadt na svojom účte na Twitteri.Líder ALDE to uviedol s odkazom na amerického osobitného vyšetrovateľa Roberta Mullera, ktorého vymenovalo ministerstvo spravodlivosti USA, aby vyšetril prípadné nekalé praktiky počas amerických prezidentských volieb v roku 2016 a spojenie medzi volebným tímom Donalda Trumpa a Kremľom.Verhofstadt vo svojej správe spresnil, že už v septembri zákonodarnému zboru EÚ navrhne opatrenia, ktoré majú očistiť internet a sociálne médiá.upozornil Verhofstadt.Moskva je obviňovaná zo zasahovania do amerických prezidentských volieb spred dvoch rokov, keď mala konať v prospech Donalda Trumpa. Rusko opakovane odmietlo obvinenia zo zasahovania do volieb v USA a v ďalších krajinách. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov tvrdí, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy na podporu týchto tvrdení.