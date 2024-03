USA začnú zhadzovať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, uviedol Biden

2.3.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty začnú zo vzduchu zhadzovať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy V piatok to oznámil americký prezident Joe Biden , pričom sa tak stalo deň po tragickom incidente pri humanitárnom konvoji, ktorý si vyžiadal desiatky mŕtvych Palestínčanov. Zhadzovanie humanitárnej pomoci z lietadiel sa podľa Bidena začne v nasledujúcich dňoch.Štvrtkový incident sa stal, keď sa zúfalí ľudia zhŕkli k humanitárnemu konvoju na severe Pásma Gazy. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zomrelo najmenej 115 ľudí a viac ako 750 utrpelo zranenia.Svedkovia hovoria, že obete majú na svedomí izraelskí vojaci, ktorí strieľali do davu. Podľa Izraela väčšina zomrela pri tlačenici a jeho vojaci strieľali len na niektorých v dave, o ktorých sa domnievali, že sa k nim hrozivo približovali.Tragické udalosti vyvolali vo svete vlnu pohoršenia a kritiky a viedli k výzvam na nezávislé vyšetrovanie.