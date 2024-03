Zvolenie Trumpa za amerického prezidenta je jediná šanca na ukončenie vojny na Ukrajine, tvrdí Orbán

Hrozí dlhá vojna

Dlhodobí spojenci

2.3.2024 (SITA.sk) - Návrat bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu je podľa maďarského premiéra Viktora Orbána „jedinou vážnou šancou“ na ukončenie vojny na Ukrajine Na diplomatickom fóre v Turecku predseda maďarskej vlády tiež naznačil, že znovuzvolenie Trumpa by mohlo pomôcť skončiť konflikt v Pásme Gazy „Jediná vážna šanca na mier je, ak sa dokáže vrátiť a urobiť mier. Inak bude vojna medzi Ukrajinou a Ruskom dlhá,“ povedal Orbán fóru.Trumpov návrat je podľa neho „predpokladom silného a rýchleho mieru na európskom kontinente“. Maďarský premiér je tiež presvedčený, že ak by bol Trump v úrade, keď sa vojna na Ukrajine začala, tak by teraz žiadna vojna nebola.Trump tiež podľa Orbána chápe vojnu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. „Urobil niečo, čo vyvolalo určitú nádej," povedal odkazujúc na Abrahámove dohody z roku 2020 o normalizácii vzťahov medzi Izraelom a štátmi v Perzskom zálive.Orbán a Trump sú dlhodobí spojenci. Niekdajší americký prezident pravidelne chváli predsedu maďarskej vlády vo svojich prejavoch počas kampane a Orbán mu napríklad vyjadril podporu počas jeho súdnych sporov. Politici sa na budúci týždeň stretnú v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride.