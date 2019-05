USA zakázali firmám v krajine predávať Huawei dôležitú technológiu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP

Washington 16. mája (TASR) - Administratíva USA v stredu (15. 5.) zakázala firmám v krajine predávať čínskej spoločnosti Huawei kľúčovú technológiu bez špeciálneho povolenia. Týmto krokom zároveň účinne "zatarasila" čínskemu telekomunikačnému gigantovi prístup na americký trh a zabránila dodávkam jeho zariadení pre americké mobilné siete. Dôvodom je národná bezpečnosť.Prezident Donald Trump tak zintenzívnil svoj boj proti Huawei a pridal ho na čierny zoznam spoločností, ktorým americké firmy nemôžu predávať technológie. A to v čase, keď obchodný spor medzi USA a Čínou eskaluje.Príkaz podpísaný prezidentom zakazuje predaj technológií alebo používanie zariadení od čínskej spoločnosti, pretože predstavujú „neprijateľné riziko pre národnú bezpečnosť Spojených štátov alebo bezpečnosť osôb v Spojených štátoch“.V dekréte sa uvádza, že "administratíva urobí všetko, čo je v jej silách, aby udržala Ameriku v bezpečí a prosperujúcu," povedala hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.Toto opatrenie poukazuje na "hlboké znepokojenie", ktoré vyvoláva údajná hrozba špehovania zo strany Huawei.Čínska firma vo svojom vyhlásení skonštatovala, že reštrikcie a obmedzenie jej podnikania v USA nespravia zo Spojených štátov bezpečnejšiu alebo silnejšiu krajinu. Namiesto toho prenesú len horšie a drahšie alternatívy.A spoločnosť Huawei vo vyhlásení dodala, že tieto "neprimerané obmedzenia porušujú jej práva a vyvolávajú ďalšie závažné právne otázky".Zaradenie Huawei na čierny zoznam v USA znamená, že bude oveľa ťažšie nakupovať kľúčové komponenty potrebné na výrobu telefónov, telekomunikačných zariadení, databáz a inej technológie.Americký úrad pre priemysel a bezpečnosť BIS pridal Huawei a jeho pobočky na čiernu listinu pre údajné porušovanie sankcií proti Iránu.Firmy v USA musia žiadať BIS o licenciu na predaj alebo prevod americkej technológie spoločnosti alebo osobe zo zoznamu."Licencia môže byť zamietnutá, ak by predaj alebo prevod poškodil záujmy národnej bezpečnosti USA alebo zahraničnej politiky," uviedlo ministerstvo obchodu. A dodalo, že cieľom je zabrániť, aby americké technológie využívali zahraničné subjekty spôsobom, ktorý by mohol ohroziť národnú bezpečnosť alebo zahraničnú politiku USA.Americkí predstavitelia sa snažia presvedčiť aj spojencov, aby nedovolili čínskej firme podieľať sa na budovaní mobilných sietí novej generácie 5G. A varovali ich, že výsledkom by boli reštrikcie pri zdieľaní informácií so Spojenými štátmi.Americké vládne agentúry už majú zakázané nakupovať zariadenia od spoločnosti Huawei, rýchlo sa rozvíjajúceho lídra v technológii 5G.Peking už pred zaradením Huawei na čierny zoznam obvinil Spojené štáty, že "zneužívajú svoju moc a zámerne diskreditujú a utláčajú konkrétne čínske firmy akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú ani čestné, ani spravodlivé“.USA označujú Huawei za hrozbu národnej bezpečnosti pre jej kontakty s čínskou vládou. Americkí odborníci na národnú bezpečnosť sa obávajú, že údaje zo zariadení firmy Huawei, môžu byť dostupné spravodajským službám čínskej vlády.