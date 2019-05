Zverejnili anketu k zavedeniu povinnej predškolskej dochádzky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zverejnilo na svojom profile na sociálnej sieti anketu týkajúcu sa zavedenia povinnej predškolskej dochádzky.V ankete sa tvorcovia z rezortu školstva verejnosti pýtajú, či sú za zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, t. j., že sa deti budú vzdelávať v rukách odborníkov, alebo sú proti.povedala pre TASR hovorkyňa rezortu školstva Andrea Pivarčiová.Po zakliknutí jednej z dvoch možností na odpoveď, sa zobrazia aktuálne výsledky. Pivarčiová vysvetlila, že dôvodom tejto ankety je fakt, že téma zavedenia povinnej predškolskej dochádzky od piateho roku dieťaťa je momentálne v oblasti školstva veľmi aktuálna a dotýka sa prakticky celej spoločnosti.Vo štvrtok po 9.00 h sa do ankety zapojilo viac ako 3300 hlasujúcich. V tom čase bolo za zavedenie povinnej predškolskej dochádzky 33 percent respondentov, proti 67. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo anketu v stredu 15. mája.Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Poslanci majú o návrhu rokovať na záver schôdze.