 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

USA zastavili tanker smerujúci do Iránu, blokáda prístavov pokračuje


7.5.2026 (SITA.sk) - Incident sa stal v čase rastúceho napätia v regióne a ide už o druhý podobný zásah zo strany USA.


Americká armáda oznámila, že jej bojové lietadlo zasiahlo ropný tanker, ktorý sa pokúsil prelomiť blokádu iránskych prístavov. Incident sa stal v čase rastúceho napätia v regióne a ide už o druhý podobný zásah zo strany USA.

Americké sily podľa vyhlásenia Centrálneho velenia Spojených štátov (CENTCOM) varovali tanker M/T Hasna plaviaci sa pod iránskou vlajkou, že porušuje blokádu. Keď posádka nereagovala na výzvy, stíhačka F/A-18 Super Hornet „zneškodnila kormidlo tankera streľbou z 20 mm kanóna“.

Velenie následne uviedlo, že loď už nepokračuje smerom k Iránu a zdôraznilo: „Blokáda USA voči lodiam pokúšajúcim sa vstúpiť alebo opustiť iránske prístavy zostáva plne v platnosti.“ Tanker bol v čase incidentu bez nákladu.

Ide už o druhý prípad za ostatné týždne. Už 19. apríla sa tanker M/V Touska pokúsil porušiť blokádu, pričom ignoroval opakované varovania amerického torpédoborca. Po evakuácii strojovne ju americká loď zasiahla delostreleckou paľbou a plavidlo znefunkčnila.

Napätie v regióne eskalovalo po tom, čo Irán de facto uzavrel Hormuzský prieliv - kľúčovú trasu pre prepravu ropy a plynu - po začiatku americko-izraelských leteckých útokov koncom februára. Táto situácia výrazne narušila globálne energetické dodávky.

Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov 13. apríla po tom, čo mierové rokovania v Pakistane nepriniesli žiadny pokrok. Cieľom opatrenia je zvýšiť tlak na Teherán v súvislosti s konfliktom.

CENTCOM zároveň uviedlo, že viac než 50 komerčných lodí bolo nútených zmeniť kurz alebo sa vrátiť do prístavov, aby blokádu dodržali. Situácia tak naďalej výrazne ovplyvňuje medzinárodnú lodnú dopravu aj energetické trhy.


Zdroj: SITA.sk - USA zastavili tanker smerujúci do Iránu, blokáda prístavov pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.

