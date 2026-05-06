Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 6.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hermína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. mája 2026

Naď hodnotí nového náčelníka generálneho štábu: Ak by som bol ministrom, patril by do okruhu ľudí, medzi ktorými by som sa rozhodoval aj ja – VIDEO


Tagy: náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Predseda strany Demokrati

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti. Za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl ...



Zdieľať
65ec33ade1115166598670 scaled e1778081747957 676x510 6.5.2026 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti.


Za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR bol vymenovaný Miroslav Lorinc, ktorý vo funkcii nahradí od 7. mája Daniela Zmeka. 

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti. Ocenil aj odborné kvality v oblasti protivzdušnej obrany. Tiež poukázal na zachovanie kontinuity, keďže Lorinc doteraz zastával funkciu zástupcu náčelníka GŠ.

„Myslím si, že jeho expertné skúsenosti výrazne pomôžu tomu, aby SR efektívne dobudovala to najpodstatnejšie, čo dnes krajiny potrebujú na svoju obranu - efektívnu protivzdušnú obranu,“ povedal minister obrany.

Je to dobrá voľba


Nomináciu schvaľuje aj predseda Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď. „Generálporučíka Lorinca poznám dlho a dobre a považujem ho za veľmi dobrú alternatívu pre náčelníka generálneho štábu,“ uviedol Naď pre SITA.

Pripomenul, že toho času on bol ten, ktorý navrhoval vtedajšej vláde a potom prezidentke SR Zuzane Čaputovej, aby vymenovala za náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka do jeho druhého funkčného obdobia. „Ak by som bol dnes ministrom tak pán generálporučík Lorinc by patril do úzkeho kruhu ľudí medzi ktorými by som sa určite rozhodoval aj ja,“ pokračoval ďalej Naď.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/prezident-vymenoval-noveho-nacelnika-generalneho-stabu-os-sr-fotografie/">Prezident vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu OS SR (fotografie)




Zdôraznil, že Lorinca považuje za dobrú voľbu. „Som rád, že na konci dňa pán generálporučík Lorinc je človek, ktorý síce už vo vyššom fyzickom veku, ale je to dobrá voľba na prepojenie medzi generáciou pána Zmeka a pána Lorinca a mladou generáciou, ktorá prichádza do adekvátneho veku a do adekvátnych skúseností, a preto toto prepojenie by mohlo byť veľmi funkčné," uzavrel exminister obrany.


Zdroj: SITA.sk - Naď hodnotí nového náčelníka generálneho štábu: Ak by som bol ministrom, patril by do okruhu ľudí, medzi ktorými by som sa rozhodoval aj ja – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Predseda strany Demokrati
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
V protidrogovej akcii vo väzniciach obvinili päť osôb, jedným z nich je aj príslušník stráže – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 