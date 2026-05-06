Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Naď hodnotí nového náčelníka generálneho štábu: Ak by som bol ministrom, patril by do okruhu ľudí, medzi ktorými by som sa rozhodoval aj ja – VIDEO
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti. Za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl ...
6.5.2026 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti.
Za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR bol vymenovaný Miroslav Lorinc, ktorý vo funkcii nahradí od 7. mája Daniela Zmeka.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti. Ocenil aj odborné kvality v oblasti protivzdušnej obrany. Tiež poukázal na zachovanie kontinuity, keďže Lorinc doteraz zastával funkciu zástupcu náčelníka GŠ.
„Myslím si, že jeho expertné skúsenosti výrazne pomôžu tomu, aby SR efektívne dobudovala to najpodstatnejšie, čo dnes krajiny potrebujú na svoju obranu - efektívnu protivzdušnú obranu,“ povedal minister obrany.
Nomináciu schvaľuje aj predseda Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď. „Generálporučíka Lorinca poznám dlho a dobre a považujem ho za veľmi dobrú alternatívu pre náčelníka generálneho štábu,“ uviedol Naď pre SITA.
Pripomenul, že toho času on bol ten, ktorý navrhoval vtedajšej vláde a potom prezidentke SR Zuzane Čaputovej, aby vymenovala za náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka do jeho druhého funkčného obdobia. „Ak by som bol dnes ministrom tak pán generálporučík Lorinc by patril do úzkeho kruhu ľudí medzi ktorými by som sa určite rozhodoval aj ja,“ pokračoval ďalej Naď.
Zdôraznil, že Lorinca považuje za dobrú voľbu. „Som rád, že na konci dňa pán generálporučík Lorinc je človek, ktorý síce už vo vyššom fyzickom veku, ale je to dobrá voľba na prepojenie medzi generáciou pána Zmeka a pána Lorinca a mladou generáciou, ktorá prichádza do adekvátneho veku a do adekvátnych skúseností, a preto toto prepojenie by mohlo byť veľmi funkčné," uzavrel exminister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Naď hodnotí nového náčelníka generálneho štábu: Ak by som bol ministrom, patril by do okruhu ľudí, medzi ktorými by som sa rozhodoval aj ja – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Je to dobrá voľba
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prezident-vymenoval-noveho-nacelnika-generalneho-stabu-os-sr-fotografie/">Prezident vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu OS SR (fotografie)
